中環周末大型身心靈活動　瑜伽衫顯瘦法則：交叉帶背心、踩踭褲

雖然逐漸開始帶有秋意，但千萬別要覺得快將穿秋裝，能夠把肉肉身形遮蓋而忽略了運動的重要性。不喜愛跑步、游水等劇烈運動的女生， 或許能考慮瑜伽？不過，在開始瑜伽運動前，先要準備好一件合適的瑜伽服裝！

「IRIS: Your Escape 」大型運動健康節於9月21至22日中環海濱舉行，除不同類型的瑜伽運動環節外，亦設有不同攤位與打卡位置，故一件顯瘦的瑜伽衫相當重要！(IRIS@Facebook)

雖然做運動志在出一身汗，讓自己暫時忘卻生活上的煩惱，舒解壓力，但做運動當然也要美美的，總不能隨便挑選一套服裝，特別是出席大型的戶外瑜伽節。「IRIS: Your Escape 」大型運動健康節今個周末（9月21至22日）再於中環海濱舉行，但不論你是否計劃出席，先學懂選對運動衣服再打卡，才是皇道。貼身剪裁的瑜伽服裝容易讓人吱出一團團贅肉，如果你想透過瑜伽服裝修飾身形，甚至達到顯瘦效果，或能選擇以下款式？

為上身帶來顯瘦效果：交叉帶設計

交叉帶設計能適當地露出背部曲線，帶來顯瘦效果，不過未必適合背厚的女生。(lululemonhk@Instagram)

上衣方面，擁有byebye肉的女生可選擇蝙蝠袖款式，完美隱藏揮之不去的bye bye肉。不過，修飾bye bye肉以外，想要遮掩肉肉身形，並不一定要選擇短袖鬆身款式，適當地露出肌膚也是另一選擇。例如是挑選背部帶有交叉帶設計的款式，露出背部線條，立刻帶來顯瘦效果以及增加吸睛度；如果背厚的女生也可選擇腰間cut-out設計的款式，突出腰線。

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修飾腿部線條：顏色、布料拼接

以彈性布料拼接網紗的瑜伽褲可營造顯瘦效果。(be_pureapparel@Instagram)

至於如果想修飾腿部比例，深色系的瑜伽褲款當然能幫到忙，但大熱天時穿上整條深色瑜伽褲，光看也能感覺到那份熱度。其實，也可穿着深色併接鮮豔色彩的款式，透過併接效果令焦點轉移。另外，以彈性布料拼接網紗等不同布料，也能達到相同的顯瘦效果，同時也能隱約透視出小腿肌膚，修飾身形之餘亦能增加一份活力氣息。

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瞬間增高：踩踭款式

踩踭設計可讓人瞬間增高。(be_pureapparel@Instagram)

一條高腰設計的瑜伽褲是隱藏小肚腩、顯高的「最佳武器」，但要是更加讓效果出眾，可配合踩踭款式，能夠再度帶來延伸長度的視覺效果，同時減低瑜伽褲滑落的機會；亦可借助褲款外側的車線設計轉移視覺焦點，瞬間增高。