【150cm以下女生穿搭】傘型長裙顯高變170cm？長褲要剛好到這位置

個子嬌小的女生在穿搭上需要技巧，穿長褲、長裙更是一場考驗。雖然身高受先天因素所限，但好看與否其實在於身材比例，相同身高的人，都會因長腰、腿短而顯矮；反之，腰短、長腿的人則會顯高，這種比例才是王道！只要穿出「腰短長腿」的比例，就算是個子嬌小的女生都可以看上去有170cm的效果！到底如何測試自己有長腿的比例？只要站直將手放鬆垂下，若果手腕超過臀部位置就是「腰短腿長」的好比例。不過就算你是「腰長腿短」也不要緊，可以靠穿搭修飾﹗ 日本不少人氣模特、KOL都是150cm以下，她們都在Instagram分享平日穿搭，每個帖文都會令妳驚見高佻長腿的女生！

知名日本嬌小模特兒--田中亞希子，只有145cm！ (Instagram@akiico)

【145cm】40歲日模媽媽 出書教穿搭？矮個子都可以有女人味

擁有22萬follower的田中亞希子是典型日本嬌小模特兒，只有145cm高！身形嬌小的她憑裝扮，成功修飾她的缺點，欺騙眾人的眼睛！不講不知，這位「高挑」少女原來已經40歲了，亦是兩個兒子的媽媽，她從雜誌模特出道就成為嬌小女生的追隨典範，她亦曾經出過幾本書分享自己在穿搭上的訣竅。不少個子嬌小的女生都會抗拒連身裙或長裙，但田中亞希子卻經常穿著長裙，反而有助拉長身型比例，有長腿效果！

【點撃看】傘狀長裙告別可愛小個子 既成熟又大方得體

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149cm的日本網絡紅人安中亞美有獨門穿搭技巧。(Instagram@amitwinsworld)

【149CM】長褲腳是王道？日本網紅秘訣！

其實矮個子真的難以穿搭長褲嗎？日本Youtuber安中亞美只有149cm的身高，她的穿搭都是走向休閒風，她亦會在Youtube上分享自己的穿搭，她的Instagram有12萬follower。亞美平日都會穿上高腰褲，提升腰線，她甚至會讓長長的褲腳及地，讓褲腳蓋過鞋子！原來這樣可以讓有延長雙腿的效果，亦是提升比例的關鍵！想拉長自己整體觀感？她巧用幾個小單品，令兩腿更顯修長！

【點撃看】哪種單品有助提升腰線？

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まきみさき對時裝的愛因149cm而停止。(Instagram@misaaa0529)

【149cm】標注品牌升人氣 矮個子獨有的超可愛日系慵懶風

矮個子除了透過穿搭顯高，不妨也學懂利用嬌小的身軀營造獨有的可愛感覺，這是高個子女生難以駕馭的風格，令形象更多變，這樣就算打破了顯高的穿搭原則，仍然有一種「唯我獨享」的動人氣質。149CM的Maki Misaki便作了完美的示範，她是服裝工作人員兼模特兒，對時尚有一套秘訣。之前她在Instagram分享穿搭，在照片上寫上字或標注，介紹身上衣物的品牌，她的用色更會配合服裝的顏色，這模式令她的粉絲數量大大增加。她喜歡寬鬆的款式，以享受鬆散的步伐。雖然她個子小小，但充滿魅力！她穿上寬鬆的衣服，感覺就更加個子小，但成就了日系慵懶風，可愛感爆燈，讓人有種想保護的感覺！

【點撃看】寬鬆都好？慵懶風單品一覽！個子愈小愈可愛！

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以上的穿著技巧突出腰線，有助拉長下身的效果。她們IG受歡迎的原因都是因為她們展現自己最美的一面，不高於150cm的女生都可以穿得好看，有自信，有個人的特色。每早起身，享受穿搭過程，花多少少時間去配襯一套突出自己優點的打扮吧！

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