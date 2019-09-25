日本微胖女顯瘦穿搭　修飾巨臀粗手臂　視覺上減10磅的實用教學

即使我們沒有完美的身形，仍然可以穿搭技巧製造顯瘦的視覺效果。日本前運動員岡田友梨深知厚實身形的煩惱，並針對不同身形，於IG上親身示範出各式各樣的穿搭修飾法。在她的穿搭指導下，可以修飾任何身形上的煩惱，更可於視覺上減10磅。

日本前運動員岡田友梨深知厚實身形的煩惱，並針對不同身形，於IG上親身示範出各式各樣的穿搭修飾法。（IG＠kinglilydesigner）

肉感女生岡田友梨是位前運動員，練得一身厚實的身形。退役後自創大碼品牌King Lily，並於IG上以自己與素人作模特兒，仔細例明每個人的身高、三圍與體重，分享各種針對性的顯瘦穿搭。每個Before & After的效果都令人驚喜，擁有視覺上從大碼變成了中碼的神奇效果。

改善下半身線條：利用長外套拉長身形比例

這位身高163cm的女生擁有下半身肥胖的問題，加上長外套後身形比例大大改善。（IG＠kinglilydesigner ）

下半身肥胖是久坐辦公室的通病，脂肪積聚於臀部和大腿令下半身突出，形成梨形身形，不但從視覺上有顯老的感覺，於穿搭更受到大大的限制。不少擁有梨形身形的女生都會選擇以A字裙隱藏突出的臀部，透過大裙擺把焦點放到寬鬆的裙尾，營造出上窄下寬的錯覺。

【按圖看】更多修飾下半身肥胖的穿搭掩眼法：

+ 3 + 2

其實只要於穿搭外加上一件長外套，貼身牛仔褲不但不會暴露梨形女生的身形缺點，更意外地顯瘦。利用長外套的垂直線條隱藏突出的臀部線條，下半身的範圍便可大大收窄。要注意長外套的理想長度為大腿的一半位置，過長顯得累贅、過短則失去修飾之效。

改善上半身厚重感：利用向外擴展的衣袖打造纖幼手臂

利用向外擴展的衣袖改善上半身厚重感（IG＠kinglilydesigner）

粗手臂的女生容易予人一種虎背熊腰的感覺，所以應避免穿著貼身而且突顯手臂線條的上衣，更要遠離高領的設計。高領上衣把頸部與胸部整個線條連在一起，讓胸部於視覺上變得更立體，把上半身的尺碼拉大變得更巨型。

相反，落肩與喇叭袖設計的上衣有效柔化寬厚的肩膀線條，配合V領或船領露出頸部纖幼的肌膚，分散集中於胸部的注意力。雖然寬鬆的衣袖有效修飾粗手臂的問題，但泡泡公主袖則不在此例，更會弄巧反拙而導致身形於視覺上放大一倍。

【按圖看】更多修飾上半身肥胖的穿搭掩眼法：

改善腰部線條：利用皮帶與強烈對比的穿搭打造層次感

利用皮帶與強烈對比的穿搭打造層次感，改善腰部線條（IG＠kinglilydesigner）

身形比例是顯瘦的關鍵之一，無奈腰部容易因贅肉積聚而欠缺線條，導致身形平板、立體感欠奉。寬鬆的衣物對於顯瘦與顯胖只是一線之差，缺乏剪裁的寬鬆連身單品不但無法顯瘦，更會讓身形變得更龐大，像一個移動的長方形。

這時候可以透過「自製」腰線改善蘋果身形，以皮帶綁於高腰位置，突出腰部線條。另外，女生也可嘗試透過不同材質的上下身穿搭，從充滿強烈對比的造型中讓上下身的分界更鮮明，達到顯瘦之效。