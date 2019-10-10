韓國插畫師超實用一週穿搭圖鑒　OL省時造型 一衣襯出5種風格　

對於女生來說，每日出門最苦惱的就是「今日著咩衫好？」面對一櫃的衣服，卻毫無頭緒應該如何配搭。不想來來去去都是「果幾件」，又或是T shirt、牛仔褲，不妨參考一下這位韓國插畫師的穿搭分享，獲得更多襯衫的靈感。

韓國插畫師이지혜利用插畫形式在IG分享穿搭技巧。 (jihyeillust@IG)

韓國一名插畫師이지혜就在IG (jihyeillust) 上利用插畫的形式繪畫出一週不同的穿搭，自創了一個「今天穿什麼好」的主題，而且還分門別類，根據不同季節、場合、風格等穿搭方法整合，讓網友們更容易找到自己喜歡的風格作參考。筆者最喜歡的就是這位插畫師還會教大家如何用一件衣服襯出不同風格，在不用經常買新衫的前提下，造型又可以有變化和新觧感，而時尚的畫風讓每一幅插畫都可以做手機wallpaper！

插畫師이지혜除了分享一周穿搭外，還有如何利用同一件衣服演變一不同 風格。(jihyeillust@IG)

一週穿搭

OL或者是專業人士可以參考這個穿法，以套裝或者是襯衫突顯幹練l的感覺。(jihyeillust@IG)

每日不想花太多時間襯衫，又不想顯得太過隨便，絕對是一個很大的難題。不同職業都有不同的服裝要求，不論你是要上班穿得端莊的OL或是專業人士，都可以參考이지혜的穿搭，正經得來又帶點成熟的女人味。藝術創意型工作的女生也可以參考她的休閒時尚穿搭，不需要很花俏，就只要幾件簡單的衣服已經很有看頭，參考性極高，早上出門終於不用想到頭痛了。

OL上班省時造型：

一件衣服不同配搭

不管什麼職業風格的女生總會有一件襯衫，但是原來襯衫不一定標籤為正式打扮，一年馬甲背心或者衛衣已經可以改為整個風格。(jihyeillust@IG )

如果不想時時買新衫，但是又不想衣著看來沒有變化，那麼要怎樣配搭，才可以令即使穿同一件衣服，都有不同的感覺和風格呢？不妨參考一下以下用一件單品，就可以襯出多種不同風格的穿搭方法吧！插畫上都有詳細列明品牌，不過女生們不用全部跟到足，以類近的衣衫款式配襯，一樣可以取得造型效果。

一衣多穿風格：

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秋日穿搭

秋天又怎麼少得了一件外套，除了保暖之外還可以配搭衣服！(jihyeillust@IG )

秋天即將來到，身邊很多女生都開始置入秋裝了，但是在現在這個早上很熱，晚上又有涼意的日子，最好就像이지혜一樣準備一件外套，除了可以擋風之外，還可以用來做配搭，看看이지혜又會怎樣配襯吧！

秋裝換季靈感：

情侶穿搭

熱戀中的情侶總是想穿情侶裝，但是要時尚又不太老土就需要點技巧了。(jihyeillust@IG)

想跟另一半穿情侶裝出去，但是又怕一式一樣太過惹人注目的話，可以選擇同色系的服裝打造和諧統一感覺。如果目的就是要吸晴，那麼跟另一半穿上上下身同色的裝扮，遠看就已經非常搶眼，強烈的情侶feel足以閃瞎旁人了。

情侶裝穿搭術：

其他獨特風格穿搭

이지혜的插畫中還有很多不同的獨特風格可以參考。(jihyeillust@IG)

除了以上比較日常實用的穿衣技巧之外，其實이지혜也有分享一些個別風格或場合的配搭技巧，例如近年很流行的復古風、運動風等等，就連下雨天應該怎麼穿都有得參考，根本就是一本時尚穿搭百科書！看畢以後一定有所得著，也不用日日為衣著而傷腦筋了。

其他穿衣技巧：