楊秀惠、高海寧白恤衫襯出時尚感　平凡變搶眼　必學小心機要訣　

時尚界內，Karl Lagerfeld（老佛爺）和Carolina Herrera都鍾情於白恤衫，亦被譽為最會穿白恤衫的人。雖然白恤衫看似百搭易襯，但其實極講求技巧，否則便會容易產生「老土感」，因此絕不能看輕一件平平無奇的白恤衫。 白恤衫除了是職場穿搭的好幫手，更是近來換季的最佳選擇，利用這件基本單品襯出百變時尚感！

利用鈕扣打造多種穿法

宣佈已秘密結婚的楊秀惠，平日也愛以白恤衫當作外套穿着。(vvyeo@Instagram)

認為單穿白恤衫看起來單調的話，可透過不同的穿着方式增加造型感。先是可以於穿着時鬆開近頸部位置的一至兩個鈕扣，露出鎖骨帶來顯瘦效果；或可選擇將恤衫衣擺拿起並打結，輕露小蠻腰。除了可營造小性感之餘，也令造型感瞬間提升。此外，亦可在恤衫內穿上小背心，然後將當成外套一樣穿着；如果是長身恤衫則可當作One Piece穿着，拉長下身比例，亦可於腰間繫上一條粗身皮帶，展露身體曲線。

+ 4 + 3 + 2

讓白恤衫成為內搭服裝

高海寧以長身白恤衫配襯背心。(sammkoling@Instagram)

白恤衫不但可單穿在外，也可成為內搭，配襯不同服裝增加層次感，例如吊帶裙／褲就是一個常見的搭配組合，適合懶惰又想穿出造型感的女生。另外，也可選擇搭配牛仔工人褲，白恤衫帶來的剛強感正好與牛仔工人褲的中性感完美揉合，打造更隨性、調皮活潑的感覺。

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選擇絲緞材質

黃翠如選擇帶蝴蝶結細節的白恤衫款式。(wongtsuiyu@Instagram)

想要呈現高級感，除選擇挺身材質外，還可選擇絲緞材質和帶蝴蝶結細節的款式。簡單的襯上一條闊腳西褲或半身裙，就能帶出一份不經意的知性優雅感。不過如果你想讓造型變得更特別，大可搭配運動褲，大玩對比的視覺效果。不過也要謹記除非白恤衫是棉麻材質，否則於每次穿着前都需要燙直，不要懶啊。

Oversized款式

一件Oversized恤衫就能輕鬆減少拘謹的感覺。(lenaherrrmann@Instagram)

直身版型的白恤衫難免會予人一種莊重感，故絕對適合上班打扮，不過倘若放假日子想要營造隨意率性感，一件Oversized恤衫就能輕鬆減少拘謹的感覺。許多女生都會擔心Oversized剪裁會「着肥人」，但只要緊記「上寬下窄」的道理，不但不會顯肥，更能讓下半身線條於視覺看起來顯纖幼，同時Oversized款式的肩線設計，通常會於肩膀位置下約兩厘米的位置，營造下垂感修飾身形，特別適合本身肩膀較寬的女生。