3個少女系銀包品牌　色彩繽紛不失設計感　輕熟女用都唔會做作

25 歲過後，自然而然會成為某些潮流、穿搭的「絕緣體」，下意識地認為這些東西漸漸不適合身為輕熟女的我們，硬要使用也擔心會被人說「裝年輕」。

不過，我們的心裡始終有一個聲音：「少女心又怎樣？喜歡可愛的東西又有什麼不對呢？」有別於包包，小巧的銀包不僅實用性高、設計感豐富，也有許多繽紛色彩可做搭配，滿足妳心中那個渴望浪漫的小女孩。

有別於包包，小巧的皮夾不僅實用性高、設計感豐富，也有許多繽紛色彩可做搭配，滿足妳心中那個渴望浪漫的小女孩。（FB@Samantha Thavasa Taiwan）

1. Samantha Thavasa

來自日本的 Samantha Thavasa 品牌創立於 1994 年，素有「日本香奈兒」之稱，風格設計變化多端，以甜美可愛女孩喜愛的粉色系列為商品調性，集結碎鑽、珍珠、蝴蝶結、花朵等少女元素，主打每個女孩都能在 Samantha Thavasa 找到一個適合自己的包包。

而品牌的銀包，同樣富有柔和、浪漫的特色，亦不時與迪士尼或是美少女戰士等合作設計聯名商品，完全將我們藏好的少女心激發出來！如果近期有要前往日本旅遊，不妨可以去逛逛看啊！

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2. Salad

Salad 是香港 Bauhaus 旗下的品牌，以真皮設計製出富含女性化的單品配件，營造獨特、時尚的風格，非常適合那種有點少女又想強調獨立自主的率性女孩。

除了少女必備的粉色調外，Salad 商品選色多半走亮眼、鮮豔色彩路線，大膽活潑、設計前衛。而品牌名稱取為「Salad」，正意味著女人的多面向，宛如自製一盤沙拉加入各種豐富的食材，創造自己獨一無二的喜愛口味。

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3. KINAZ

台灣品牌 KINAZ，自成立以來便累積了許多鐵粉。設計風格強調高質感、高品味，可以可愛也可以時尚，用精細的材料和做工，創造出一件件低調奢華的配件。

此外，KINAZ 與其他品牌相異之處，是它有 4 種專屬的圖案、圖騰設計，並利用這些元素，再變換、打造成不同的單品配件，加上觸感極佳，連女神 Hebe 的愛不釋手呢！

有人說，銀包的顏色和款式設計，象徵著個人的財運。不過，編輯倒是認為，銀包是屬於女孩們的「小心機」，雖然低調，但仍是每天必備、必帶出門的用品，同時也能表現個人的風格，是個不可或缺的時尚單品呢！

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】