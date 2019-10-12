【金宵大廈】李施嬅出道16年品味大躍進　擺脫時裝車禍全靠西裝褸

李施嬅於近日熱播劇集《金宵大廈》一人分飾兩角的演技引起討論，更直言無綫錯失了一個大好演員、欠她一個視后。 出道16年來，除了令演技進步外，在穿搭打扮上李施嬅亦進步了不少，比以往更懂得透過衣着凸顯身形上的優點以及展現一份輕熟韻味。

李施嬅於劇集《金宵大廈》一人分飾兩角：

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李施嬅憑2003年香港小姐「最上鏡小姐」入行，你認得哪個是她嗎？

李施嬅參選2003年香港小姐競選時期流行幼眉的畫眉方法，你又喜歡李施嬅現在的妝容還是當時的妝容？(Vcg.com)

李施嬅參選2003年香港小姐競選入行，身高164cm的李施嬅身形算是比較平均的一群，不算過份高挑，也不會被介定為嬌小一族，而身材亦偏瘦，能夠看到明顯的鎖骨，理應應該較容易駕馭不同種類的服裝。

【每個人都有過的黑歷史】點圖看李施嬅過往的穿搭造型......

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不過李施嬅於剛出道時的打扮與品味卻不是特別好，甚至可以說是沒有考慮過自己適合與否、風格就把衣服穿於身上。然而，近年來的李施嬅不但於事業上找到適合自己的發展方式，於穿搭方面亦見進步，甚有個人風格。比起出道時期愛穿碎花、短裙，現在的李施嬅傾向簡約款式，或許大家都能參考一下？

比起花巧款式，更著重細節設計

現時的李施嬅更著重細節設計的服裝。(selenaleelalee@Instagram)

過往的李施嬅喜歡選擇碎花、粉色系，甚至是色彩鮮豔的服裝，雖然現時的她對衣服的喜好並沒有太大的變化，仍是鍾情於色彩鮮豔的款式，但早已拋棄少女感濃厚的碎花元素，反而傾向選擇素色、直紋的服裝，以服裝細節位作為造型的亮點，就如現在的她都會選擇不規則半身裙、開衩半身裙款式，增加時髦感。

另外，李施嬅大多時候都會以波鞋或過膝長靴搭配短裙，對於女生來說波鞋自然容易駕馭，不過有時候換上一對過膝長靴配短裙，適當地露出一點腿部肌膚，不僅帶來小性感，亦增加一份俐落氣勢與女人味。

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西裝穿搭：增加幹練硬朗形象

李施嬅的西裝造型增加女性幹練感。(selenaleelalee@Instagram)

李施嬅出道16年，一直在為事業打拼，由柔弱形象演變成獨當一面的輕熟女，於是近年的她偏好選擇恤衫、西褲的打扮，同樣選擇帶Ruffles、蝴蝶結等細節設計的款式，令造型帶有幹練之餘亦不失柔美元素。西裝穿搭常予人過份正式、沉悶的感覺，像傳統的OL造型，豪無新鮮感可言。

如果你也有這份擔心，不妨如李施嬅一樣以T-Shirt、「爛牛」配上西裝褸，減去西裝褸的正式感，而且西裝褸與下半身衣服裝更可選擇同色系，以Tone on tone的配襯方法減少刻板感，亦可保留西裝造型帶來的幹練硬朗形象。

露肩服裝：散發小性感

身材瘦削的李施嬅穿上露肩服裝，散發小性感。(selenaleelalee@Instagram)

向來李施嬅都不是走「賣肉」風格，不過適當的「露」不但能散發小性感，亦能助她展示身材瘦削的優點。由於李施嬅的身形苗條，故所有類型的露肩服裝，包括Off Shoulder（露肩款）、One Shoulder（露單肩款），還是Cut-out設計，她也會穿着而且輕鬆駕馭。

不過，露肩服裝並不是人人適合，例如骨架較大的女生穿上Off Shoulder款式只會橫上加橫，甚至顯得更「大份」。建議可選擇One Shoulder款式，修飾肩膀線條，亦能達到更顯瘦同時又具小性感的效果。