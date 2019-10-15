BLACKPINK Jisoo苦練川字腹肌成人氣王　無害女友造型獲選BoF 500

時裝資訊、趨勢向來從歐洲汲取，但「韓風」的勢力絕不能忽視，近年不只韓星的穿搭風格成為年輕一代的潮流指標，許多高級時裝品牌都邀請他們出席時裝周，甚至成為品牌大使或代言人，而女團BLACKPINK更是韓國首屈一指潮流指標，成員Jennie被稱為「人間香奈兒（Chanel）」，Lisa則是受Celine設計師Hedi Slimane看重的「人間芭比」。 Jennie和Lisa在團隊中最為人熟悉，其他兩位相對低調，但Jisoo最近在時尚界展露風頭，先受Burberry邀請出席時裝周，近日更打敗多位韓星，獲選「BoF 500 2019」，令人相當意外。

全球時尚權網站BoF公布2019年度的「BoF 500」名單。（businessoffashion.com）

BLACKPINK成員Jisoo是繼師姐CL，第2位上榜的韓國女歌手。（sooyaaa__@Instagram） 「BoF 500」是全球時尚權威網站BoF （The Business of Fashion）自2013年建立的排行榜，每年BoF 500的成員都會提出過百名在全球時尚界最具影響力的人，入圍名單可以是來自品牌高管、模特、媒體、明星等不同領域，並由BoF編輯選出最後名單，著名Vogue美國編輯Anna Wintour、LVMH 集團總裁 Bernard Arnault、足球明星David Beckham都曾獲選「BoF 500」，名單在行內相當有公信力。 在「BoF 500 2019」中，韓國只有6名人士獲選，而當中只有2位是韓國歌手，一位是BTS防彈少年團成員Jimin，另一位則是Jisoo，她是繼師姐CL，第2位上榜的韓國女歌手，Jisoo確是指日可待的時尚新星。

Jisoo最近經常出席時尚活動。（品牌提供）

樸素打扮跑出，Jisoo時裝界新星

Jisoo樣子甜美，更因練得川字腹肌，吸引不少女生追捧，擁有完美「Package」的她自然開始吸引不少時裝品牌邀請，曾以團體形式與Louis Vuitton和 Dior Cosmetics，今年更以個人名義獲邀出席Dior時裝活動，和Burberry的時裝周，名氣直線上升。

Jisoo出席活動時身穿一身來自Dior 2019冬季系列綠黑格仔平口套裝，凸顯她白晳肌膚，而且裙裝高衩，把Jisoo的美腿都展現出來，腰間繫上以大熱手袋Saddle Bag為藍圖的黑色腰帶，整體造型更有質感，型格中帶幾分甜美，粉絲也大讚Jisoo高貴脫俗。

+ 7 + 6 + 5

Blackpink的Jisoo型格又性感，而私下一向打扮樸素，上月Jisoo出席時裝周沒有特兒穿得花招枝展，而是一貫她的簡約樸素的氣質，有夠貼地氣的，就像今年流行卡其、奶茶色系，Jisoo以該色系為主題，簡單駝色上衣，配上經典Burberry英倫格仔紋短裙，腳上穿了一對黑色襪子加loafers鞋，充滿鄰家女孩風；參加時裝騷時，就以秋冬大熱的黑白格仔套裝示人，內搭紅色上衣，與裙裝紅色口袋互相呼應。

Jisoo打扮親民樸素，一般女生都可以駕馭。 （sooyaaa__@Instagram）

Jisoo甚少穿着品牌大logo的服裝，而是把流行元素藏在細節裡，保留自己個性，靈活展現「人穿衣服而不是衣服穿人。」

打扮樸素的Jisoo都能走上時裝大舞台，被時尚權威網站肯定，她的穿搭確實值得年輕一代參考，另外Jisoo私下的穿搭清純又充滿女性美，女生準備見男朋友或男友人時也值得一試。

【冧爆男友】Jisoo私下「女友風」穿搭：