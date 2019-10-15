不少女生老是想試新髮型，但又怕之後不如理想而後悔，不如閒時以不同的編髮令人耳目一新。應屆港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）日前Instagram上分享自己泰國布吉旅行的點滴，她在當地試了流行的毛線髒辮，利用Unicorn獨角獸顏色的毛線編成孖辮，她更被誤會是泰國人。隨後粉絲都大讚她的髮型美番了，紛紛詢問有關編髒辮（Dreadlocks）的資訊。很少香港女星以髒辮形象示人，不過G.E.M.近年來因為《中國新說唱》都成為髒辮的表表者，更加曾經在小紅書分享教學。沒想過，這款原為頭皮衛生而出現的髒辮，竟成了編髮新潮流。

黃嘉雯Carmaney在髒辮加入了獨角獸顏色的毛線一起編成，令造型十分可愛、女性化。(Instagram@carmaneysantiago)

黃嘉雯可愛髒辮秘訣：混入獨角獸色毛線+三股辮

髒辮一直給人很酷很型的感覺，但今次黃嘉雯（Carmaney）的髒辮卻是十分可愛和女性化。她表示最近在泰國十分流行這種髒辮，只要將顏色毛線加入編髮之中，不論頭髮長短都可以都做到。不過很多店鋪都只有單色繩，她刻意找有粉紅、粉紫的顏色繩的店舖，營造獨一無二的獨角獸（Unicorn）髮型，增添夢幻感。除了繩的顏色要粉嫩色系，她的編髮與雷鬼頭完全不同，選用三股辮的孖辮編髮，有特色之餘更加提升女生可愛活力的氣質。

Carmaney在Instagram上努力解答粉絲有關問題，她指自己在布吉店內弄，收費要450B。(Instagram@carmaneysantiago)

之所以叫「髒辮​」 全因為要幾天不洗頭！

Carmaney分享，即使編髮加了毛線也不覺重，但睡覺時則有點不舒適。Carmaney指髒辮可維持幾天，即使直接洗頭都不會鬆散，又建議如果想保持美態就盡量不要洗頭，睡覺時亦可戴上浴帽保護頭髮，如果不喜歡都可以隨時輕易的拆去。她指網上有不少編髒辮的教學，女生們可以自學。

【點撃看】小魚仙Halle Bailey一直支持髒辮文化：

+ 2

G.E.M.髒辮教學 超級容易簡單都要弄90分鐘！

自上年《中國新說唱》，鄧紫棋(G.E.M.)開始都以髒辮造型展現，她近來以銀圈套入髮型之中，再增加多一份帥氣。她曾經在小紅書分享髒辮心得和教學，G.E.M.：「我現在教大家一個超級容易簡單版。」她表示要先拿一少撮頭髮，然後慢慢的一縷一縷捲起，再用梳將頭髮逆時針的方向梳上去，用直髮夾燙熱頭髮定型，就會完成一小卷頭髮。如此類推再編好其餘的頭髮便可，如果只想局部編髮，可只做瀏海。若要紮起後面的頭髮，就要注意捲髮的方向，將頭髮往自己的後方捲。她提醒如果想增加造型的持久性，就可以先噴髮膠，再夾熱頭髮，燙髮時注意時間，免得弄焦頭髮。G.E.M.表示自己完成一個髒辮造型要90分鐘時間，所以她的心得就是編髒辮時，最重要有耐性！

這個髒辮造型，自己一個都可以做好。(Instagram@gem0816)

延伸閱讀：



Rihanna都愛 91歲破格KOL吸380萬粉絲 偷男人的奶奶絕境重生



34歲人妻老師戀12歲學生因懷孕入獄 研究：戀師情結與性意識有關​



【林宥嘉】公布丁文琪有喜 MV炫妻神預言：戀愛的男子都是少女

銀圈、頭巾增加髒辮造型層次感！

單單是髒辮不夠層次，可以將銀圈套入小小的頭髮中，只要先用髮夾夾在該撮頭髮上，再將銀圈穿入髮夾，然後只要一撥髮夾，銀圈就會輕易的套起這撮頭髮。她又建議用頭巾綁在頭頂，稍微綁斜點點都好看，再用夾子弄緊便可，只要用頭巾修飾一下就為髒辮增加可愛感。想不到這2個小物件就能夠令髒辮造型大大昇華！型多一點！

將銀圈綁在髮尾，為髮型增加趣味。(Instagram@gem0816)

眾所周知，鄧紫棋(G.E.M.)大膽一試不同髮型造型，早前她都與洗髮水合作一首廣告歌《我說了算》，歌詞中的「梳個頭髮都要向你交代。」、「為什麼長髮飄飄才是女神。」大大諷刺別人對格新髮型的批評言論和女性都有髮型的自由。

G.E.M.與洗髮水合作單曲大大指出女性造型被框架的問題，面對批評，捍衛女性自主無需作出交代。(《我說了算》MV截圖)

髒辮有悠久歷史，就連編髮亦是在考驗耐性！如今只要加入一些圈圈、繩就會將髮型百變，成為時尚。頭髮對女生當然十分重要，但有時難免厭倦舊髮型，所以真的不妨一試髒辮，新髮型令自己踏出舊有框框，將頭髮纏在一起，見一下自己的另一面。

延伸閱讀：

【港姐2019】冠軍黃嘉雯與馮盈盈有淵緣？同奪華姐冠軍31年僅4位



Cammi出浴照惹爭議 巨胸比例大過頭 研究：修圖成癮因生活不快



《睡美人》妝品系列重現60年前電影製作心思 胭脂項鍊收藏值極高