唐詩詠、倪晨曦秋冬靴look參考度高　19秋冬靴子搜尋率反應流行度

最近已感到涼涼的秋意，代表遲來的秋冬終於到來，除了準備衣服換季外，鞋履也絕對不能忽略！ 德國數據搜尋引擎Stylight則發佈了過去最多人搜尋的靴子款，或許能參考一下，看看哪款能成為你今個秋冬的新寵？

Stylight創立於2008年，總部位於德國，許多人都能誤會它是一個購物網站，但Stylight卻在網站上列明自己不是一間網上商店，亦不銷售產品，只是提供一個綜合搜尋引擎給大家，提供約1250多間在線商店以及幫助大家比較產品的價格。

Stylight近日則發現各地的用戶已經開始搜尋靴子，而且根據用戶的搜尋與2018年的搜尋率作出比較，促成2019年秋冬的靴子流行趨勢。趕緊參考一下再入手，迎接秋冬的來臨吧！

綁帶靴（Lace Up Boots）

唐詩詠也率先穿上綁帶靴。(natalietong53@Instagram)

也許，許多女生都會鍾情於過膝靴，但並不是每個女生都能輕鬆駕馭，特別對於嬌小一族來說，過膝靴從來都不是她們的範疇，只好穿上Ankle boots營造增視覺增高效果。不過於2019年秋冬則能有多一個選擇：綁帶靴。

與2018年相比，綁帶靴於2019年的搜尋率增加了91%，而當中更多人搜尋的更是尖頭鞋形的款式。由於靴子設有綁帶，故皮革與其版型相對來說都會傾向堅挺。於秋冬季能以短褲、長外套配搭綁帶靴款，作型格打扮也十分適合。然而，由於綁帶靴的感覺較為中性，能夠配搭於不同風格的造型，即使是搭配連身裙，也能呈現一種混搭效果，中和連身裙的少女感。

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牛仔靴（Cowboy Boots）

半身裙配襯牛仔靴是較佳搭配方法。(monicaentuvestidor@Instagram)

牛仔靴於2019年的搜尋率比2018年增加了175%，故表示已經有許多女生準備置入一雙牛仔靴度過秋冬了！牛仔靴的較佳搭配方法就是用來配襯短褲或短裙，露出腿部肌膚以拉長身體例，不過緊記要避免選擇過長或過短的款式，建議選擇長至腳踝對上小腿1/3至一半的位置款式，以同時修飾腿形。

另外，別以為配襯長褲時只能把褲管放於鞋筒內，其實只需把牛仔靴當成日常款式，自然配上一條直筒長褲則已經能帶出時尚感。

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Mou毛毛靴（Mou Boots）

英國品牌Mou毛毛靴，比起2018年的搜尋率增加了88%。(veronika_klimovits@Instagram)

另一個較多人搜尋的便是毛毛靴，但並不是大家熟悉的品牌UGG，而是英國品牌Mou，比起2018年的搜尋率增加了88%。雖然香港的天氣未必寒冷得要穿上毛毛靴保暖，但還是值得一作參考之用。

毛毛靴最大的問題就是外形笨重，衣着配搭稍有不慎都會容易顯胖、顯矮，如果你也擔心這問題出現，可以選擇短版靴款，露出腳踝位置，顯得腿部細而修長。然而，更可利用小技巧，於穿着長版毛毛靴時將毛毛位置反摺一下，變成短靴款，省錢又能同時做到修飾腿部線條效果，亦為造型帶來輕微的變化。

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Stylight除分析了2019年秋冬的靴款流行趨勢，更列出了比起去年搜尋率大為減少的靴款：

（資料來源：Stylight）