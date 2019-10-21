牛仔褲「襯鞋大法」　褲型與鞋款必勝組合 　顯瘦長腿的要訣是？

穿搭是一門很大的學問，多少明星在出席活動時出現時裝車禍，一個不小心就會暴露了自己身形上的缺點出來，再加上原本就沒有身材上的優勢的人，就更加需要依靠服飾來修飾身形上的缺點。

不同牛仔褲型修飾腿形的效果都不同，但是如果襯錯鞋就好容易出事。(misselvani@IG)

亞洲女生很多都是梨形身材，加上經常坐在辦公室工作，下半身很容易變闊。所以修飾下半身的技巧就很重要了，日本雜誌就分別列出了4種褲型，然後再用6款常見的鞋款配搭，教大家不同牛仔褲型應該配搭什麼類型的鞋子讓雙腿更修長，視覺上下半身比例更顯瘦，也同時找出不適合穿著那些鞋款。

日本雜誌就教大家不同褲型應該配搭什麼鞋。(heungheungeliza@IG)

直筒牛仔褲

直筒牛仔褲配高跟鞋、牛津鞋都很適合。(karen_kageyama@IG)

中性的直筒牛仔褲在不同時代也是經典的存在，直筒型的牛仔褲可以讓你的雙腿看起來更加筆直，也是O型腿或者X型腿女生的恩物。但是穿直筒牛仔褲時最好避開厚重的運動波鞋，反而高踭鞋、平底鞋就非常適合，看上去的視覺更輕盈。

【直筒牛仔褲】推薦和不推薦配搭的鞋款：

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喇叭牛仔褲

喇叭牛仔褲配休閒的穆勒鞋、牛津鞋都很好看。(karen_kageyama@IG)

喇叭牛仔褲也是因應復古潮流的興起而重新流行起來，很多人怕喇叭褲會很難駕馭，但是其實喇叭褲非並不挑人，因為它在褲腳位置做闊腳的設計，在視覺上非常顯瘦。不過小心喇叭褲只要一配上短靴的話，就會變成災難現場，最好就是配搭可以露出腳背的鞋子例如是牛津鞋，也會有很好看的效果。

【​喇叭牛仔褲】推薦和不推薦配搭的鞋款：

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緊身牛仔褲

緊身牛仔褲最易襯，不管什麼類型的鞋都可以配搭到。(karen_kageyama@IG)

很多女生都很喜歡穿緊身牛仔褲，不但可以突顯雙腿的線條，緊貼臀部的設計也讓女性S型的曲線更加明顯。緊身牛仔褲亦非常好襯，褲管收窄的設計讓很多鞋型都能夠輕易襯到，而最佳的配搭就是運動鞋和短靴，看似簡單卻是加分的好選擇！

【緊身牛仔褲】推薦和不推薦配搭的鞋款：

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開岔牛仔褲

開岔牛仔褲最好就露出腳裸位拉長腿形。(mejiwoo103@IG)

近年也看到很多服裝店有售賣褲腳位開岔的牛仔褲，也是同一個道理，露出最瘦的腳踝位就能讓腿形在視覺上更顯纖瘦。穿開岔牛仔褲時也是最好不要穿短靴，最適合的就是芭蕾舞鞋，休閒得來又能加點少女味。

【開岔牛仔褲】推薦和不推薦配搭的鞋款：