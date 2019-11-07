【解決師】張曦雯Girlfriendable人氣穿搭　一件外套拉長身材比例

TVB台慶劇《解決師》播出後如潮好評，觀眾都大讚劇情刺激緊湊，唯美中不足的是，女神張曦雯Kelly在第一集便遭炸死，日後應該只會以回憶的形式出現！話說回來，Kelly雖短短出現在第一集，但浪漫的澳洲墨爾本場景配上溫婉清純的秋冬搭配，令Kelly更顯girlfriendable，而且身材亦更見高䠷，原來秘密在於一件長版外套！

劇集中Kelly飾演王浩信的女朋友，同時是一名實驗室助理，衣著簡約有氣質。（《解決師》劇照）

針織外套

長身外套可遮蓋大腿、臀部，修飾身材上的不足，拉長整體線條，成為秋冬不敗的單品。Kelly最愛用它來搭配短款上衣，讓腰線和長腿若隱若現更添嫵媚！

在《解決師》中，飾演實驗室助理的Kelly便以杏色長版針織外套搭配白色上衣，散發知性氣質，清純可人的形象讓一眾男粉絲大叫：「好girlfriendable」。針織外套柔軟溫暖，搭配任何造型都永不失手。想打造溫柔婉約的氣質，女生們都應該至少有一件在衣櫃！

針織外套色彩多樣，不妨入手今季秋冬最流行的奶油粉、奶茶啡色，柔和的色調易襯又有詩意；如想突顯秋日氣息，大可以鮮明大膽的楓葉紅色示人，即時令你更型格。此外，粗冷、oversized outfit予人活潑可愛的感覺，而貼身的長版針織外套則較為斯文大方，但兩者同屬OL大熱之選。

針織外套非常易配襯，但亦要注意如你身形極瘦削，就應避免寬版外套搭配鬆身衣物。對於大眾來說，內搭短身上衣配貼身的高腰下身衣著是最安全的選擇，趁還未入冬，可以搭配高腰短褲、短裙，讓雙腿在長外套下若隱若現，為造型加點小心機！

西裝外套

《白色強人》劇照

張曦雯曾飾演醫生和實習律師，你又較喜歡哪一個造型？（律政強人劇照）

Kelly曾參與過《白色強人》和《律政強人》的拍攝，醫生袍、黑色西裝外套配one-piece的專業造型無損女人味，配上高跟鞋更令身材顯得高䠷！

其實，西裝外套早已不再是男士專用，近年這項單品大行其道，女裝款式還加入各種設計元素，不論是走型格風、淑女風、抑或是成熟型的女生，都總能找到適合自己的西裝外套，Kelly也不時以smart casual的長身西裝外套出席場合，盡顯型格歐美風。

不少明星、KOL都喜歡披上oversized西裝外套，為了增添幾分氣勢，或是穿上boyfriend-jacket，提升女性魅力，但無論如何，這種穿法對香港女生來說都不夠「實用」，因無法側揹包包之餘，還要擔心外套隨時滑落！其實只要揀選挺身的毛呢質地外套，oversized長身、闊肩的外套便可打造型格感，以大紅唇色和高跟鞋點綴更添上女強人的魅力。

牛仔外套

雖然牛仔外套屬長青item，但不少女生都怕它過於帥氣難搭襯，只敢搭配簡單的T恤或褲款，但其實以牛仔外套配搭蕾絲、碎花裙同樣好看，剛柔並重，令整體造型更富新鮮感。 牛仔外套率性自然，充滿街頭休閒風格，偏好歐美風的張曦雯絕對是牛仔外套的愛好者。簡單一件淺藍色的牛仔褸配白色長褲，形象清新，Kelly在頭上綁了同色系的髮帶，令活潑感瞬間提升！