【山茶花開時】孔曉振再掀熱潮　碎花裙擺脫村姑味　復古風顯時尚

説到韓國女演員孔曉振絕對是「行走中的時尚畫報」，無論什麽樣的衣服或單品，她都能穿出時尚大氣的感覺，各式風格輕鬆駕馭，充滿個人獨特魅力。近期熱播的《山茶花開時》收視率節節上升，孔曉振所擔任的女主角在劇中穿搭引起熱話，這次她飾演一位單親媽媽，溫馨浪漫的劇情會配上怎樣的穿搭呢？

《山茶花開時》的主要故事情節圍繞一個小鄉鎮，孔曉振所飾演的單親媽媽「東柏」獨自撫養兒子以及經營一間居酒屋，劇中穿著打扮因劇情需要而偏樸素清雅，但是看上去淡雅的服飾卻處處充滿「驚喜」！

熱播韓劇《山茶花開時》由孔曉振及姜河那主演。（KBSPR@FB)

# 吊帶裝

孔曉振在劇中雖然是「媽媽」，但是服飾卻充滿可愛俏皮的氣息，吊帶工人褲裝的打扮隨性休閑又不失個性，淡粉格子恤衫襯上牛仔工人褲裝，再搭配民族圖紋裝飾的涼鞋，個性十足。另外，淡墨綠色T恤配近期流行的卡其色吊帶裙，造型復古又可愛。

孔曉振在劇中穿吊帶工人褲配格子襯衫，率性又個性。（KBSdrama@FB)

# 連身裙

連身裙一直是女生們的最愛，不僅顯溫柔氣質，更展現女人味。劇中孔曉振就有多套連身裙造型，當中深藍波點法式連身裙造型就十分亮眼，充滿復古浪漫氣息。而暖色碎花連身裙清爽飄逸，則更顯清新溫暖特質，與劇中角色溫柔個性所相呼應。

深藍波點法式連衣裙的造型再戴上草帽，充滿仙氣。（rovvxhyo@IG)

+ 3 + 2

# 民族碎花圖樣

故事圍繞鄉鎮當然穿著也要有些「鄉土」味，衣著必然少不了碎花圖案，另外還有不少復古民族花紋作點綴，打造田園復古風格，令整體造型生色不少。誇張的花紋和鮮艷跳脫的顔色，成爲田園復古風的關鍵元素。此外，亦可見她不時混搭不同質料的服裝，mix & match出耳目一新的感覺，例如是在碎花裙內襯上牛仔恤衫，令造型更見玩味和層次感，擺脫碎花裙向來給人「老土」的村姑味印象。任何誇張款式穿在孔曉振身上，都會變得時尚大氣，相信又會掀起一股復古風潮。

女神孔曉振能輕鬆駕馭民族風長裙。（KBSdrama@FB）

+ 4 + 3 + 2

# 編織單品

最近韓國十分流行編織單品，作爲時尚指標的「曉振歐尼」當然也要配上能夠「畫龍點睛」的編織品，例如編織草帽、薑黃色編織袋、針織圓頂帽等，這些小細節都爲劇中角色形象注入鮮活氣息，帶出溫暖感，令整體造型更顯得活潑可愛！