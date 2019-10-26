木村光希走騷服被指似「炸雞」　台上台下時裝車禍頻繁是誰的錯？

近日木村拓哉新劇《Grand Maison Tokyo》播映，不過當網民看到木村於劇中的造型，卻直言「歲月不曉人」；不止木村拓哉成討論話題，近日他的女兒：木村光希（Kōki），也因造型問題成為網民的討論對象。

木村光希被稱為「最強星二代」，自然一言一動都會遭到大眾注視，造型稍有任何不慎都會引來取笑，甚至批評。對於木村光希較深刻的造型，大概是去年出席日本《ELLE Cinema Award 2018》頒獎禮時，以一對粉紅露指手套搭配Chanel黑色入膊晚裝，當時的她被取笑猶如戴上一對「洗碗手套」。

木村光希（Kōki）早前為品牌Tomo Koizumi走騷，網民卻指木村光希把作品穿得極像一件「炸雞」。(koki@Instagram)

其後的木村光希甚少失手，不過卻於近日，接二連三因不同方面的造型遭到網民們的取笑。先是於9月底出席日本《VOGUE》20周年派對被指妝容過濃與誇張外，於10女14日揭幕的東京時裝周為品牌Tomo Koizumi走騷時的打扮也被網民吐槽，雖然木村光希所穿的為品牌2020春夏系列作品，亦與其他外國模特兒穿上同款不同色的蓬蓬裙，但網民卻指木村光希把作品穿得極像一件「炸雞」。

木村光希（Kōki）為《Harper's BAZAAR》日本版拍攝的12月號封面與內面照片，其妝容與造型再次被網民討論。(harpersbazaarjapan@Instagram)

一波未平一波又起，《Harper's BAZAAR》日本版於數天前發佈了木村光希為雜誌拍攝的12月號封面與內面照片，大玩復古格調的妝容與造型卻又一次成為話題。

僅得16歲的木村光希於出道不久後便火速崛起，受到不少國際品牌的寵愛，如成為珠寶品牌BVLGARI代言人與Chanel美妝大使、曼秀雷敦代言人等，亦多次成為不同雜誌的封面人物，可見於時尚圈、美妝界的地位絕對不低。

【按圖點擊】木村光希「時裝車禍」：

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而木村光希最近多次出現「時裝車禍」，未知是因為偶有失手，未能駕馭到品牌安排予她的造型還是網民過於苛刻？然而，私下的木村光希，她又愛什麼造型？是如鏡頭前的時尚奢華造型還是有另一面？

木村光希不用工作時，則喜歡牛仔、運動型等休閒造型，沒有攝影師用鏡頭對準她時，卻多了一份簡約時尚氣息，亦符合她的年齡風格。

【私下打扮】必備牛仔單品

木村光希（Kōki）私下經常會以牛仔打扮示人。(koki@Instagram)

牛仔為百搭的單品，亦往往是煩惱應該穿什麼時的最佳幫手。私下的木村光希也經常會穿着牛仔褲，別以為16歲的女生就只愛熱褲打扮。

熱褲以外，木村光希會選擇直腳牛仔褲，配搭毛衣或T-Shirt就能輕易襯出一個日常造型。但若想增加造型感，則可像木村光希一樣選擇高腰牛仔褲款式或換上Denim on denim造型，將牛仔褲腳捲起至小腿位置和在外搭配牛仔外套。當然，懶得搭配的女生，也可如木村光希一樣，選擇連身的牛仔單品，散發活力氣息。

【私下打扮】必備高領服裝

木村光希經常以高領服裝搭配大衣。(koki@Instagram)

高領服裝大多感覺讓人顯得臃腫，不過由於木村光希的身形纖瘦，故並沒有這問題出現，而且更是她的最愛之一；木村光希會以高領服裝搭配牛仔褲，然後穿上一件大衣，形成一份型格與慵懶的感覺。如果你沒有如木村光希的身形也別要擔心，可以配襯直身半身裙／皮裙，露出腿部肌膚，拉長整體身體比例。另外，也可於大衣外繫上一條腰帶，以呈現腰線，透過穿搭方式減少高領上衣帶來的臃腫感。

不過，若你想營造更高層次的顯瘦效果，那麼就別要選擇高領服裝了，建議可選擇V領上衣露出鎖骨位置，在視覺上達到減一碼的效果。