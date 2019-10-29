人妻靠Zara、H&M、Topshop轉季減齡　知性長裙也可展露小性感？

雖說年齡不應是阻礙造型的關鍵，但25+的女生總會歷過尷尬時期，希望穿得成熟點，攞脫稚氣卻又不希望外形看起來老氣。 而30+的女生則相反，希望服飾能帶來減齡效果的同時又襯托出一份輕熟感，不想讓別人覺得「扮𡃁妹」。 如果你也有這些困擾，外國女生Leanne的造型或適合為你帶來穿搭上的靈感。

30+、已育有兩名女兒的Leanne，仍是熱愛時裝，而且喜愛購物；不過，大部份服裝均來自Zara、H&M等大眾品牌。(mummyloves2shop@Instagram)

雖然Leanne已年屆30+，並育有兩名女兒，但並沒有影響她對時裝與穿搭的熱愛，亦時時外出或網上購物，甚至會與4歲的女兒討論有關購物、「扮靚」方面的話題，就連女兒也會瀏覽Zara網站。

Leanne與大部份女生一樣，都會於服裝店試身時自拍，而她大部份的衣服都是購自於Zara、H&M、Topshop等大眾品牌：

+ 6 + 5 + 4

Zara以外，Leanne都會穿着H&M、Topshop、Monki、Marks and Spencer等大眾品牌服裝。除了以平價服裝搭配得宜，她的輕熟造型亦正正適合25+至30+的女生，既不會過份成熟又能保留年輕的韻味；同時，她的衣着打扮亦適合上班與外出逛街等場合，故絕對值得參考！

成為造型亮點：長裙

長裙是Leanne的必備單品。(mummyloves2shop@Instagram)

要是你已經過了無懼寒風，仍然敢於穿着迷你裙的那個年紀，或是穿上短裙總感到不自在，那麼長裙絕對是一個好選擇！ Leanne盡可能都會挑選裙擺帶有ruffles或開衩的款式，為平平無奇的造型加上變化。加上，ruffles款式可營造活潑氣息；而開衩裙款則能於走路時有意無意露出腿部，散發出一份輕熟女的小性感。素色以外，Leanne都會選擇碎花或牛仔等類型的減齡款式，只要避免娃娃與蛋榚裙剪裁，則不會予人故意裝年輕的感覺。

+ 6 + 5 + 4

百搭且提升時尚感：西裝褸

黑色西裝褸以外，Leanne亦會選擇海軍藍、啡色，甚至是格紋的款式。(mummyloves2shop@Instagram)

西裝褸是任何年紀女生於穿搭上的好幫手，不論內裡的穿搭有多休閒，例如即使是T-Shirt配牛仔褲，只要穿上一件西裝褸或直接將西裝褸披在身上，即能瞬間提升造型感。

大多人都會選擇黑色西裝褸，貪其容易搭配，不過Leanne除了會選擇黑色，亦會選擇海軍藍、啡色，甚至是格紋的款式，中和西裝褸的正式感與沉悶氛圍，搭配俐落褲裝或女性化的裙款也相當得宜，而且又不失女性的柔美氣質。另外，也可搭配一對綁帶靴（Lace Up Boots），以呈現個性或增加型格感，絕對不會有「小妹妹」的感覺。

+ 4 + 3 + 2

日本師奶「蒙面」大地色穿搭吸16k粉絲 獲Uniqlo官方IG借分享

日本師奶「買餸look」吸引Uniqlo官方留言 氣質與求其一線之差

日本人氣女生Uniqlo穿搭術 365日造型書教學 OL必備寶典！

散發女性優雅氣息：V領服裝

Leanne喜歡選擇V領服裝，亦意外帶來顯瘦的視覺效果。(mummyloves2shop@Instagram)

想要透過服裝款式帶來輕熟感，不一定要故意選擇較成熟的花紋款式，簡單的選擇V領服裝已經十分足夠！在Leanne的日常打扮中，不難發現她傾向選擇V領款式，先是V領能夠露出鎖骨部位，帶來顯瘦的視覺效果；二來能夠輕鬆呈現出一份帶健康性感的優雅。簡單的一條連身裙或以V領上衣配襯褲裝已能引人注目，而即使Leanne有時穿着恤衫，也會故意只扣到鎖骨以下位置的鈕扣，不會過份少女，亦保持一份壓場感，相當高招；然而，如果想要營造休閒慵懶感的話，則能以V領針織上衣搭配闊腳褲。