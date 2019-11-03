每天上班經已是一件苦差事，更要重覆做事，要是不加以打扮，人生會慢慢變得非常無趣，而穿搭是可以令上班生活變得有趣的事。 這兩位「iger」filis_pina和siwa.7，穿搭風格都以極簡主義為上，不會在辦公室顯得花招枝展，而且她們配搭的單品都非常簡單，每個女生衣櫥都必有的。

兩位女生都不愛露臉，靠穿着風格吸引追蹤者。（filis_pina/ siwa.7@Instagram）

在「Sell樣」的KOL時代，兩位分別來自德國和韓國的「iger」filis_pina和siwa.7便不愛露臉，單憑獨有的穿着風格吸引13.7萬和2萬6的追蹤者，而且也證明不一定有好樣子才有好穿搭，只要有心人人都可以穿搭得宜。

另外，二人的極簡風格都頗為適合返工穿搭，快看看她們的Instagram，偷師學藝。

德國女生 filis_pina 常以闊腳褲作穿搭。（filis_pina @Instagram）

【懶人穿搭必備】闊腳褲：filis_pina

闊腳褲近年深受時尚之人喜愛，它質感垂墜又「拖地」，給人隨性的感覺，但不代表不適合上班穿着，反而「非常」合適，皆因上班時間長，如果長時間穿着貼身的裙裝或褲裝會感到不適，另外，闊腳褲更完全遮掩了女生下半身的缺點，如下盤大、雙腿不完美等，難怪filis_pina經常以闊腳褲示人。

filis_pina擅長用闊腳褲來配搭，而上身也絕不花巧，只用簡單的T-shirt、襯衫和冷衫即可；有時想配合大褸、西裝外套，filis_pina便會以較貼身的T-shirt作內襯，這樣便不會因為寬大的外套，而失去女生的腰線。平時filis_pina會簡單Converse、Vans和dad sneakers，感覺個性又比較輕鬆，如果從事創作行業的女生會較適合；要是要出席較正式的場所，尖頭跟鞋便可以完美配搭闊腳褲，中和闊腳褲的垂墜感，令造型更有氣勢，且有拉長腿比例。

filis_pina在每張照片都是「Ready to go」的姿勢，就像每天在趕上班的女生，下次上班想不到穿甚麼，不妨打開filis_pina的Instagram。

+ 8 + 7 + 6

韓國女生 siwa.7的中長裙穿搭適合不同女生參考。（siwa.7@Instagram）

【優雅穿搭必備】中長裙：siwa.7

中長裙是每一個女生都想挑戰，但又不一定着得好看的單品，而siwa.7的穿搭中卻經常出現中長裙的配搭，而且非常適合在冷氣房OL參考。

siwa.7甚少穿着膝長度的傘裙，因為它長度剛好落在小腿最粗的部分，又把女生的下盤放大，就算像siwa.7雙腿纖瘦的女生，也不大好看，而長度在小腿肌外的中長裙是最顯瘦、顯腳長，同時散發溫婉的女人味，連時尚雜誌《Vogue》美國版主編 Anna Wintour也指小腿長度的裙子是特別適合在辦公室中工作的女生，也是在siwa.7的穿搭最常出現。

siwa.7多以大地色中長裙作配搭，由於大地色相當百搭，上身無論是暗色系還是亮色系都可以，女生就算趕上班也不用太煩惱配色出錯；如果不想太單調，可以選擇百褶裙，又或有花紋、動物紋的款式，但上身便要像siwa.7般選用素tee，要不然會太累贅，和過多重點，有違極簡風格。另外，siwa.7愛「攝衫」，這樣可顯腿長，但要注意，「攝衫」與否由衣服的厚度以決定，薄身的上衣可以全收進裙內，可顯腰線、腿長，而厚身的，siwa.7會把前面的衫腳收進裙頭，因為如果全收到裙頭內，會出現有小腹的錯覺，而只「攝」前面，有高腰線之餘又能遮掉臀部。