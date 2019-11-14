女生斷捨離只留5個手袋　貴精不貴多　只須保留5款出席不同場合？

現在潮流興斷捨離，女生面對花多眼亂的手袋款式又可以如果取捨呢？又或對於初入職場的女生，哪些款式手袋該是必備，能百搭又長青呢？

擁有日本收納檢定協會的專業驗證的Sharon曾接受01女生訪問分享她的斷捨離故事，當時她指家中只剩下5個手袋（包括Notebook袋），而且每個手袋都能應用於不同場合；美國時尚平台 Who What Wear 也分享了數款女生衣櫥必備款，供你出席任何場合和穿搭。

薩塞克斯公爵夫人梅根拿的手挽袋是不少OL的上班手袋。（strathberry.com）

Handle Bag（手挽袋）

長方外形，線條俐落，挺身設計的Handle Bag 手挽袋給人感覺簡約、知性，容量適中，無論上班還是見客也相當適合，不少職場女性都必備；而且中性風與復古風盛行，令手挽袋配搭時尚穿搭一樣造型十足，就像當時Celine by Phoebe Philo推出的復古造型手提包Clap Bag，光滑簡約的袋身，吸引不少時尚達人追捧；又或薩塞克斯公爵夫人梅根拿的Strathberry，盡顯高貴優雅。

斜揹袋容量適中百搭，無論是約會，還是happy friday都適合。（ngk@instagram）

Crossbody Bag（斜揹袋）

無論是另一半約會，還是與閨密來一個happy friday，一個小型的Crossbody Bag 斜揹袋都是必需的。斜揹袋，如最常見的Camera bag，其容量足以放下手機、充電器、少量補妝用品等，因而深受女生歡迎；斜揹袋設計不會太多花巧，大多時以monogram、logo為主，一般女生想不到拿甚麼袋款配搭時，用斜揹袋便不會出錯，方便又易襯，而且camera bag在大品牌中不時是最入門款，價錢會較親民，當然在一般品牌也容易找到。

Tote Bag可以裝下手提電腦、文件、外套等大型物件後，仍能瀟灑出門。（misselvani@instagram）

Tote Bag（側孭袋）

女生總有不想收拾手袋，又或需要攜帶大量用品的時候，如上班、做運動、去旅行，一個極大容量的手袋是必需的，要不然拿不同紙袋盛載，非常不便，選Tote Bag則最適合不過，它可裝下手提電腦、文件、外套等大型物件後仍能瀟灑出門；近年不少品牌更把原本的手袋設計加入oversize／加大版，讓Tote Bag不局於方形，設計更多元，更多造型。

背囊是在女生穿搭休閒時最好的伙伴。（stephlameng@instagram）

Backpack（背囊）

從前背囊的印象都是學生或做運動人士才會較多使用，自從運動風盛行，背囊款已經融入了不同品牌的手袋系列，如Longchamp、Louis Vuitton、Chanel；背囊容量大，而且揹重物時，比起側揹手袋，膊頭也不會太大負荷，除了實用性強，背囊給人感覺更活潑、隨性，在女生穿搭休閒時，背囊是最好的伙伴。

每個女生心目中都有一個經典款的Dream bag。（2.55_chanel@instagram）

Classic Bag（經典款手袋）

談及手袋，每一個女生心目中都有一個經典款的Dream bag，伴你出席任何重要時刻，妳的可能是Chanel，她的可能是愛馬氏。每一個品牌都會因為自家獨特的經典款而聲名大噪，經典款雖然昂貴，但懂得投資的話，有些升值、保值能力超高，加上款式長青耐用，絕對是物超所值，也是為女生「看門口」。

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資料參考：Who What Wear