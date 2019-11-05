「中國泫雅」宋妍霏成新帶貨女王直逼周子瑜？憑個性穿搭極速走紅

若你有看過網劇《可惜不是你》的話，相信你對劇中女主角的氣質輕甜穿搭並不陌生，劇中素有「中國泫雅」之稱的宋妍霏之日常穿搭術更狂燒百萬觀眾，清新輕甜風的穿搭配上擁有精緻五官和白皙肌膚的她，簡直讓每個女生的心都熱烈沸騰，當時網民更封她的穿搭為「行走的教科書」，她更靠著一雙馬丁靴登上微博的熱搜，更令不少女生都爭相模仿她的穿搭，她的「帶貨力」似乎直逼周子瑜。

在網劇《可惜不是你》飾演國畫系美少女葉子的宋妍霏，其清新輕甜風的穿搭配上擁有精緻五官和白皙肌膚吸引了不少的粉絲(微博@可惜不是你官博)

身為中國新生代女演員之一的宋妍霏，入行不久便有不少知名度。當時只有16歲的她，因出眾亮麗的外表，在學校門口被韓國星探發掘而出道，更進入知名的韓國娛樂公司JYP當練習生，還沒有出道的她就獲得不少的演出機會，更出演公司前輩的音樂MV。

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擁有精緻五官和白皙肌膚的宋妍霏，簡直讓每個女生的心都熱烈沸騰 (ig@ceciboey) 雖然最後宋妍霏並沒有在韓國出道，但懷著濃厚拍劇熱情的她，回到中國發展卻沒有因而星途暗淡，反而她更憑藉自己獨特且富有個性的穿搭方式而走紅，凡是她所穿、所用和所配戴過的衣著單品，都成為網民熱搶的產品或是成為網拍上的熱銷商品，因此她除了有「行走的教科書」的稱號之外，還有「新生代帶貨女王」之稱，宋妍霏就不時在自己的社交平台教授粉絲穿搭，以下筆者就總結了三個火紅的穿搭教學，希望讓女生們都可以成為亮眼的星。

1.利用帽子、髮帶為穿搭作畫龍點睛的效果

宋妍霏不時在自己的微博分享自己的穿搭小技巧，帽子可以讓整個衣著風格更有自己特色，亦不會過份單調 。(WEIBO@Cecilia宋妍霏)

身高擁有169cm的宋妍霏，根本就是一個衣架子，宋妍霏在穿搭上從不馬虎，她總是帶出穿搭上的一個關鍵元素，其中，她很善於利用不同的配飾，為簡單的穿搭增添個性與驚喜。例如她常用帽子和髮帶提升造型凡層次感與玩味，更具個人特色，不會過份單調。宋妍霏所選的帽子種類亦有很多，如貝蕾帽、漁夫帽和六角書僮帽等，再加以配上不同風格的穿搭，產生異想不到的效果。

【按圖看】宋妍霏如何利用配飾增添造型感：

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2. 同色系的單品可增添整個穿搭的完整性

宋妍霏喜歡選不同材質和不同顏色亮度的衣著單品，豐富整個衣著造型。(ig@ceciboey)

從宋妍霏的日常穿搭中，並不難察覺她非常著重顏色配搭，即便她只著重同色系單品的穿搭，她卻會特別挑選不同材質和顏色亮度的單品，有助豐富造型，提升層次感。或可加上一些「撞色」的服飾，讓整體穿搭更富有趣味感，不過宋妍霏指出，如果不想穿搭變得混亂，建議身上衣服的配色最好不要超過三種，那就是最好了。

【按圖看】宋妍霏穿搭的色彩運用：

3.不同風格的單品作出混搭，輕鬆搭出時髦感！

宋妍霏儘管身上的穿搭給人是街頭帥氣的風格，但手拿的卻是一個偏女性風的袋子。(ig@eciboey)

「中國泫雅」宋妍霏儘管常以街頭帥氣風穿搭示人，理應所持的手袋都是偏向率性或帥氣風才合襯，可是宋妍霏還是會配上一個較為女性化的手袋，利用偏向女性風格的手袋混搭出街頭率性風的陽剛感，看起來不但充滿獨特個性，更十分時髦，成為了近年來的趨勢呢！

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宋妍霏在《可惜不是你》中的清新輕甜風穿搭成了網民仿傚的對象，更引起購買潮，劇集的官方微博特別整理出多個造型的單品出處。

【按圖看】宋妍霏「新生帶貨女王」引起熱潮的單品：