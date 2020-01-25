「大地色系」無疑是2019年秋冬的大熱穿搭色系，其自然樸實的感覺，的確適合柔和愉悅的秋冬，許多明星如黃翠如、唐詩詠都以卡其色穿搭出席時尚騷，可見其炙手可熱的程度。 大地色系主要都是米色、卡其色、駝色等，然而這些都是貼近膚色的顏色，稍有不慎，則容易顯黃，女生應該好好利用其他色系與卡其色作出配搭，顯白之餘，會更帶穿搭風格。

卡其色系與酒漬楓糖啡非常合拍。（misato36@instagram）

酒漬楓糖啡

喜歡大地／卡其色系但又怕凸顯自己偏黃肌膚的女生，不妨可以選用「酒漬楓糖啡」，它比起淺色卡其更顯白，不同膚色也可擁有自然好氣色。

「酒漬楓糖啡」即是偏紅的啡色，又能比起其他的啡色更亮色，配搭上來有更多變化，也為秋冬帶來更多色彩，而且是卡其色系的好伙伴，更常與淺色的米色和深色的咖啡色進行穿搭。初試酒漬楓糖啡色，可以先入手紅啡色的闊腳褲，可配米色或白色上衣，非常顯白又簡約時尚；而紅啡色的上衣，與米色下裝是最好的配搭，但如果下盤比較大的女生便不宜選用淺色的下裝，因為比較不顯瘦會凸顯自己缺點，反而可以選擇一整身的酒漬楓糖啡長裙，又或可以進階一點的穿搭，如利用紅啡色的的西裝外套，配搭同色有設計感的的下身單品，立即打造一個時尚又個性的造型。

+ 2

深啡色

深啡色比起酒漬楓糖啡，是常與卡其色的作配搭，全因深啡色非常百搭，就連惱人的駝色、奶茶色等都可以「不用腦」地配搭，所以一件的深啡色單品，足以配搭出不同的穿搭。

例如一條深啡色的闊腳褲可以與另一隻啡色或奶茶色的冷衫配搭，把冷衫前部分「攝」起來，輕鬆打造休閒風，戴上一頂畫家帽更把秋冬的造型提升幾分，再加一件大褸又是另一個造型了；深啡色也非適合愛Laying（層次穿搭）的女生，oversize的外套先內搭一件白色上衣，高領更佳，讓它像反光板一樣幫你提亮膚色。留意單穿白色上衣，在沒有對比下，是無法做到「反光板」效果。配黑色又太老氣，深啡剛剛好。下身依舊可以是那條闊腳褲，非常有質感。除了卡其色系，深啡色也可以與百搭的黑白上衣、牛仔褲配搭，一點也不突兀。

+ 8 + 7 + 6

土黃色

土黃色不是人人能接受，因為是比較難配搭的顏色，然而它非常適合健康膚色的女生，它比深啡色較有亮度，襯托出黝黑肌膚，不會看起來髒髒的。

米色是最為百搭的卡其色系，一切難以配搭的顏色配上米色都柔和又不死的，因此初嘗土黃色的女生，可以利用米色上衣配搭土黃色下身，又或土黃色的工人褲，飽和度、亮度較高的土黃色為柔和的米色增添活力的感覺，如果較文靜的女生則可讓土黃色「最小化」，如選擇灰啡色的套裝露出土黃色的小背心，不會有違日常的文靜風格，但又有一點造型，而且秋意濃濃。