林志玲獲品牌破例訂製貼身婚紗　明星新娘示範小胸微胖選婚紗攻略

44歲台灣「第一名模」林志玲在11月17日終於與日本天團EXILE成員黑澤良平（AKIRA）於台南美術館舉行世紀婚禮。自6月時，林志玲毫無預警地在微博貼出已婚消息後，其婚禮細節和白紗造型也成為大眾的矚目焦點。 婚禮當天，林志玲身穿AKIRA代言的美國品牌Ralph Lauren所訂製的蕾絲高領古典風婚紗，婚紗縫上夢幻高雅的珍珠作點綴，更顯林志玲優雅高貴的氣質，相信古典感重的婚紗自古來就歷久不衰，來年準備結婚的女生們不妨將林志玲的婚紗元素作為一個參考吧！

44歲台灣「第一名模」林志玲，於11月17日與日本天團EXILE成員黑澤良平在「吳氏大宗祠」進行傳統古禮結婚儀式，更在台南美術館舉行世紀婚禮。(ig@chiling.lin)

低調復古婚紗 卻不減女神優雅氣質

林志玲當天與丈夫AKIRA一樣，身穿是美國品牌Ralph Lauren為其訂製的婚紗和晚禮服 (VCG)

11月17日，林志玲穿著美國品牌Ralph Lauren為其訂製的蕾絲復古婚紗挽著丈夫黑澤良平（AKIRA）的手緩緩步向紅地毯，丈夫AKIRA更遵照林志玲的意願在台南「吳氏大宗祠」進行傳統古禮結婚儀式。

當天林志玲盤起長髮帶上長白頭紗，穿上高領剪裁的蕾絲婚紗步入古宗祠，婚紗的高領並不過於簡單，Ralph Lauren創辦人刻意配合志玲女神高雅的氣質，手工縫上數以千計的珍珠綴飾作點綴，並以網狀流蘇型散落在領口的位置。珍珠透出淡淡細膩的珠光更帶出結婚時的華麗隆重感，加上婚紗修身的剪裁更勾勒出林志玲優雅的身段。

林志玲所穿的手工婚紗，以人手縫上數以千數的珍珠綴飾作點綴(WEIBO@林志玲) 林志玲當天更成功成為「台灣的第一人」，全因美國品牌Ralph Lauren並不是一個主力婚紗的品牌，Ralph Lauren創辦人表明只願意為摯親好友訂製婚紗，林志玲是繼與美國人氣歌手尼克強納斯（Nick Jonas）結婚的印度女星琵豔卡·喬普拉（Priyanka Chopra）後，第二位獲得Ralph Lauren創辦人親手製作婚紗的女星，相信白色婚紗上數以千計的珍珠加上手工製作費用，動輒近百萬元了。

【按圖看】林志玲最新的新婚照和婚紗造型

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林志玲與丈夫黑澤良平（AKIRA）在「吳氏大宗祠」完成結婚儀式後，就乘坐一輛白色名貴的勞斯萊斯（Rolls-Royce）房車Phantom VI Landaulettes前往台南美術館，屬左側駕駛的房車相信全世界更只有3輛，一輛曾為摩納哥國王，可見林志玲對於婚禮的細節也不會馬虎。其後的晚宴，林志玲換上由台灣訂製婚紗品牌蘇菲雅（SophiaRitz）為其度身訂做優雅粉色系仙女晚禮服，蘇菲雅婚紗品牌也是許多藝人指名合作的品牌，如陳嘉樺（Ella）、張榕容和郁方等等。

當天林志玲的晚禮服以粉色系作為主調，肩上配上粉色羽毛 (VCG)

Jimmy Choo 灰姑娘系列的高跟鞋是鑲嵌了數千顆的施華洛世奇Swarovski水晶 (Jimmy Choo) 當天林志玲的禮服以粉色系作為主調，肩上配上粉色羽毛外，胸前的流水珠繡搭配也是禮服的其中一個亮點，半DEEP V的設計不過於性感卻可襯出輕盈的仙氣風外，銀線的珠繡更帶出一點輕熟女的感覺，而林志玲腳下配上的銀閃婚鞋也大有來頭，是來至Jimmy Choo 灰姑娘系列的高跟鞋，灰姑娘系列當中的高跟鞋更是鑲嵌了數千顆的施華洛世奇Swarovski水晶，實在名貴非常。

專家分享，明星示範：不同身形如何挑選婚紗？

雖然當天晚上的女神林志玲實是矚目非常，美麗得讓人難以忘懷，不過林志玲一向都有「台灣第一美人」之稱，身材也是女生望未所及的，穿上同款的婚紗也未必達到同一個的效果，不過準新娘們也不用過於灰心，每個人的體型各有不同，只要清楚了解自己的身型，從而去挑選一款適合自己身高及體型的婚紗，也可以在婚禮當天成為一個美麗動人的新娘子呢！本地專售大碼婚紗的HW Bridal，創辦人Fiona分享不同身形的女生最合適的婚紗款式，也許打破你一直誤以為的限制。

平胸的女生：適合Deep V設計的婚紗 明星新娘代表 - 陳凱琳、文詠珊、黃翠如

身材不算是豐滿的陳凱琳，Deep V型的婚紗可有拉長視覺的效果 (VCG)

胸部細小可以說是香港女生的普遍特點，不過很多女生以為豐滿才有本錢去露「事業線」，但其實正正是相反的，婚紗通常是追求優雅的感覺，豐滿的女生穿著稍為deep V便會容易感覺過份性感，變得俗氣，胸部不豐滿的女生可以選擇心型胸（sweet heart）和Deep V型的婚紗，Fiona指：「平胸新娘可放膽穿deep V婚紗，愈deep 愈可以拉長視覺，優雅性感而不俗套。」因為deep V 斜線的裁剪可營造剛剛好的性感曲線，增添女人味。

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微胖、骨架大、手臂略粗的女生：宜貼身魚尾、一字肩袖；切忌長袖款、ballgown 公主裙 明星新娘代表 - 苟芸慧、鍾欣潼

苟芸慧的上身較為豐滿，一字肩而袖口略鬆的短袖款式婚紗正正可以遮蔽著手臂粗的問題 (VCG)

女生們總是認為微胖、骨架大，或手臂粗的女生穿甚麼款式的婚紗也十分的顯肥，寬肩闊真是很容易讓人有一種「很壯」的感覺，一字肩或是袖口略鬆的短袖款式婚紗正正可以修飾手臂粗的問題，更可以突出鎖骨，給人一種顯瘦的感覺，更可以讓寬肩看起來變得順眼，不過也要避免穿上一些十分緊身的蕾絲或緊身的長袖款婚紗，因為蕾絲質地貼身，反而更顯肥。Fiona指：「微胖女生可挑選魚尾款的一字肩婚紗，可盡顯曲線美，切忌 ballgown 公主裙，以免令人感覺如一個 「波」，更見臃腫。」

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嬌小的女生：宜A-line、魚尾款婚紗 明星新娘代表 - 徐佳瑩

身高只有153cm的徐佳瑩，在娛樂圈上算是身材十分嬌小的女生，穿上 A-line設計的婚紗款式可以拉長她的腰際線 (ig@lalabarchannel)

A-line和魚尾設計的婚紗款式最能修飾身材和延伸身體曲線，這兩款的婚紗可拉長身型，看起來可以更高一點，但Fiona 強調：「嬌小女生要緊記不要選擇公主式的大蓬裙，因下擺太累贅會令人感覺更為矮小。」