TVB無綫電視每年11月19日便會舉行台慶節目《萬千星輝賀台慶》，今年則改名為《珍惜香港發放娛樂TVB 52年》，更將節目以錄播形式取代直播時段。不過，一眾藝人依舊盛裝打扮，每年都好壞參半，有些女藝人每年都列入「最差造型」之一，就如馮盈盈，今年她終於一雪前恥，以真空大露背搶盡眼球。不過要露得聰明，絕非易事。

今年31歲的連詩雅挑選了一條前短後長的晚裝，你覺得適合嗎？（VCG）

前短後長裝年輕？ -- 連詩雅

連詩雅（Shiga）加盟星夢娛樂後，今年也有份出席台慶節目，她以一身裸粉色的前短後長的傘裙，裙上心口部分有金色線條花朵刺繡，慢慢延伸至裙上，另外Shiga配上一對閃粉窩釘的高跟鞋。

配色上大抵順眼，而Shiga選衫明顯想展現筆直修長的雙腿，所以選了前短後長的設計。雖然前短後長的設計一向給人可愛活潑的氣質，但已經31歲的Shiga，穿上後便有一種「裝年輕」的感覺，加上一頭淺色挑染略嫌凌亂又帶點mk味的八二分界ABC長髮，像是只為展示自身「優點」而亂併一通。其實Shiga身形修長，先天條件比很多女星都優勝，穿上若隱若現的輕紗長裙，或開高衩長裙，更能散發30+女生的輕熟知性味道。

短髮蔡思貝選擇了一條公主裙，可以嗎？（VCG）

難以理解的公主情意結 -- 蔡思貝

剪了一頭帥氣的短髮，也抵擋不了蔡思貝內心的少女公主心。

不少女星剪了一頭短髮後，出席紅地氈時也會換上時尚型格的造型，與髮型互相配合，蔡思貝卻沒有這想法。除了過往的可愛晚裝，如「天鵝湖裝」、「羽毛裝」，今年她挑選了一條蝴蝶吊帶背心白色傘裙，裙子的部分是紡紗設計，吊帶部分則有兩個淡粉紅色大蝴蝶結，充滿濃濃「公主味」。

蔡思貝小露「事業線」，對於平日保守的她的確有些看頭，可惜，她的淺啡短髮，加一對大珍珠耳環，穿上公主風的長裙，感覺老氣，「事業線」的幫助不大，而且幼身的吊帶本身可以有顯手臂幼細，但蝴蝶結的裝飾讓手臂的鬼祟肉特別顯眼，大大扣分。

+ 4 + 3 + 2

江嘉敏的晚裝顏色難以形容，有指是「鴨屎綠」色，你看得出她的真實年齡是25歲嗎？（01娛樂／陳順禎攝）

視覺年齡大10年 -- 江嘉敏

樣子甜美的江嘉敏，每每穿晚裝時都會被批評其品味，今年還是不能逃避這命運。今年，許多女星都挑選紡紗、閃粉設計的晚裝，而且盡顯其氣質，偏偏江嘉敏選擇了一條以香檳米色裙做底外配暗黃綠色網紗裙，裙上有不同的星星圖案點綴，然而，顏色深沉不但不亮眼，更不顯白，遠看更似「生滿青苔」，肩紗更是格格不入。把江嘉敏的甜美都刪去，這條裙無論與她的氣質和年齡都不符。

值得一讚是，比起從前的公主頭，江嘉敏更適合復古髮型，如果換上一條香檳色的晚裝，可能就不用入選「最差造型」，下次一定可以。

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