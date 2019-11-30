Mean爆男友吐糟女友穿搭IG吸67.9K粉絲　諷刺連身褲：你來修車嗎

總有些衣着在女生眼中是極之吸引，但原來對於服裝款式的看法，男女有大不同？

打扮，是為了自己還是討好心儀對象？有否嘗試過滿心歡喜購買完心頭好，穿得漂漂亮亮的出門，結果卻遭另一半恥笑你的造型？到頭來卻不知應該如何回應他／她的玩笑，然後也會在想到底下次還應否穿着那套服裝。

英國女生Olivia Jackson時常因身上的服裝款式被男朋友取笑。(clothesmyboyfriendhates@Instagram)

男女對穿搭品味大不同？

英國女生Olivia Jackson也時常遇到這樣的狀況，例如她覺得某件衣服很好看，把它穿上身與男朋友約會，男朋友卻連番對她的造型作出諷刺性的評論。例如是，她穿了一條蛇紋連身裙，男朋友竟詢問她：「為何要把蛇穿在身上？」穿連身牛仔褲又會被取笑指她像個修車人員等。不過，Olivia Jackson並沒有因男朋友的說話而改變自己的打扮，抱着「自己喜歡」的態度繼續穿搭。

一起來看看Olivia Jackson男朋友討厭什麼打扮以及如何吐槽她吧！

未知又會否似曾相識？

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比起活於別人目光下，做自己更快樂

同時，Olivia Jackson亦於2018年開設了一個Instagram和Blog記錄男朋友討厭的服裝，甚至引述他討厭的理由與諷刺說話，至今已有67.9K人士追蹤。Olivia Jackson接受媒體Insider訪問時表示自己並不是想藉網上力量羞辱男朋友，而即使她的男朋友時常流露出諷刺的眼神與說話，但他對於我保留自己的穿衣風格是十分支持：「更重要的是，即使我穿上了他討厭的服裝，他還是陪伴我走下去啊！」說到真正開發Instagram和Blog的原因，她則指自己一直希望能激勵不同女性，希望她們可以勇敢做自己，不要因在意他人的目光和說話而刻意改變自己，而是應該為自己作打扮，以自己為首位。

對於你來說，Olivia Jackson所遇到的狀況，又似曾相識嗎？(clothesmyboyfriendhates@Instagram)

即使Olivia Jackson所分享的穿搭照確實未如其他Fashion Blogger般時尚，但卻為女生帶來滿滿的正能量：「我時常都會收到一些女生的訊息，內客大概是感激我令到她們忠於自己的選擇，同時亦變得更勇敢。」做自己，往往才是一個人的魅力所在，不是嗎？「就冒險做自己吧！別人可能會更愛你的。」Olivia Jackson道。

（資料來源：Insider, Clothesmyboyfriendhates）