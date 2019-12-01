迪士尼推《魔雪奇緣》婚紗如北歐貴族　多變顯瘦熟女看罷也想嫁？

迪士尼動畫電影《魔雪奇緣2》瘋魔萬千少女，至上映後，當中畫面細節被大受好評，特別是主角Elsa和Anna的公主裙，當中的精緻設計令整條裙提升夢幻感。熱愛公主夢的女生一直憧憬可以穿上甜美公主裙，出席王室宴會，又或者希望有一天穿上童話式公主婚紗，嫁給心愛的白馬王子。原來一切不是夢！日本婚紗品牌KURAUDIA與迪士尼合作多年已經推出四個公主婚紗系列。最近，KURAUDIA又再推出了第五個公主婚紗系列，以《魔雪奇緣》推出一系列的晚裝、婚紗，讓女生可以擁有一個童話式魔幻婚禮。

結婚是人生大事，更只有一次！想要公主式婚禮？就要一條美美的公主婚紗，值得推介。日本婚紗品牌KURAUDIA與迪士尼合作已經推出過四個公主婚紗系列。(取至日本婚紗品牌KURAUDIA官網)

日本婚紗品牌KURAUDIA自第一個系列以來，陸續推出過《美女與野獸》、《白雪公主》、《睡美人》、《小魚仙》、《魔髮奇緣》、《仙履奇緣》的6位公主主題婚紗，今次宣布第五個迪士尼婚紗系列，首次亮相《魔雪奇緣》主題系列，從Elsa和Anna的公主裝扮啟發，以淡淡的色彩和象徵公主的圖案，為成年女孩設計一系列華麗、甜美、魔幻的晚裝、婚紗，仙氣十足！

【Elsa標誌藍色閃亮長裙】

Let it go! 必穿Elsa標誌藍色閃亮長裙！(取至日本婚紗品牌KURAUDIA官網/《Frozen》劇照)

日本婚紗品牌KURAUDIA與迪士尼推出的第5個公主婚紗系列主題就是近期賣座的《魔雪奇緣》！KURAUDIA當然會受到最標誌性的Elsa藍色閃亮連衣裙所啟發，在晚禮服上釘上繁多的小珠片，以散發出冰冷之美，更加將令人印象深刻的薄紗斗篷加上，薄紗斗篷上以閃閃發光的雪花裝飾，營造出美麗而優雅的印象。

【點撃看】仔細看以Elsa藍色閃亮連衣裙為設計靈感的晚裝的閃亮細節！Let it go!

【Elsa魔幻雪白婚紗】

Elsa藍色閃亮？一變雪白婚紗？(取至《Frozen》劇照 / 日本婚紗品牌KURAUDIA官網)

白色婚紗與上一款式的設計相似，純白閃亮的婚紗，完全營造冰雪的效果。這套婚紗亦配有精美手套，裙上的小珠片，令整條裙充滿閃亮感和光澤，以優雅皇室花紋的蕾絲貼花作為點綴，展現皇室典雅氣派。當白色薄紗斗薘隨風飄起時，新娘子就會進入雪之女王的童話世界。

【點撃看】風吹雪白婚紗，薄紗斗薘漂起，童話再現！

【Elsa皇室女王晚裝】

重現同色系女王晚裝！魔法收藏手中。(取至《Frozen》劇照 / 日本婚紗品牌KURAUDIA官網)

另外，Elsa女王受冠冕的造型都令人印象深刻！KURAUDIA受啟發後，保留以黑色與美麗的藍綠色及高貴的紫色之間的對比，黑色蕾絲配以紫色絹料的大蝴蝶結更成為亮點，藍綠色傘裙的尾更加長至落地，表現出皇室氣派，再加一條藍石頸鏈作為點綴，造出高貴大方的形象。

別等了！是時候穿上晚裝，接受加冕，戴上屬於你的冠冕吧！(取至日本婚紗品牌KURAUDIA官網)

【Anna可愛北歐晚裝】

妹妹Anna的可愛活力，十分討人歡喜，最合適甜美女生！(取至《Frozen》劇照 / 日本婚紗品牌KURAUDIA官網)

除了Elsa公主，Anna公主的甜美可愛更加迷倒眾生。出席冠冕儀式的Anna，當時身穿連衣裙由深綠色和黃綠色的組合，北歐感十足。Anna晚裝以黃綠色為主，利用五顏六色的刺繡增加傘裙的質感和層次性，胸部的刺繡都進一步增加可愛程度和北歐感。肩上更有一個薄紗小細節，以透視方式露肩，展現可愛之中的小性感。光面緞子腰帶大大突出腰線，提升女性美。晚裝的優雅外觀同時表達出Anna的可愛之處。

【點撃看】Anna與Elsa北歐晚裝，重現​冠冕儀式？

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【Anna淡紫披肩藍紗晚裝】

Anna的厚厚冬季晚裝，成功刻劃人心！(取至《Frozen》劇照 / 日本婚紗品牌KURAUDIA官網)

記得Anna出發冒險更換的公主裙嗎？裙子主要色系以黑色、藍色及淡紫色相配，充滿北歐感。晚裝的心形胸口設計以花圖案刺繡做河花邊，帶來北歐可愛感。藍色傘裙外面上更有一層滿有花圖案的薄紗，充滿透視感和層次。中間亦有一條長長幼細的皮帶綁腰，突出腰線，而且皮帶是可以拆下的。最重要的點綴就是淡紫色的披肩，當出席晚宴感到冷凍時，就可以取出高貴淡雅的披肩，既柔軟又和暖。可愛晚裝完全的表現Anna公主的活力、青春。

【點撃看】必看！3個完美精緻細節！

【Anna 貴氣清雅婚紗】

KURAUDIA更創造了Anna公主的婚紗。婚紗以薄的材料製成，既輕盈又優雅，外觀更有美麗的光澤。獨特的裙擺褶皺保持不變，而垂直繡花則採用鏤空花邊。

【點撃看】移動的OO！即變一字肩婚紗！

【皇室王子Elsa與Anna​燕尾服】

女生有了魔雪婚紗，又怎少得男裝的配襯呢？由Elsa的冰雪藍形象所啟發，粉藍色西裝燕尾服與銀白色背心、煲呔和一身白色的裝束完美地相襯，提升貴族氣質。仿如雪地上的白馬王子。

心口針上的精緻細節！(取至日本婚紗品牌KURAUDIA官網)

另一套西裝由Anna所啟發，鮮艷紫色燕尾服領上邊緣，有一行哥特式提花，黑色背心以金色滾邊和鈕扣點綴，上身加配藍色褲子，完全提升男性的隱重感。仿似北歐貴族。

【公主禮服千變萬化】

至2017年開始，日本婚紗品牌KURAUDIA與迪士尼正式合作，推出首個《迪士尼婚紗禮服系列》，轟動全球少女。之後《迪士尼婚紗系列2》更新增了熱門角色米老鼠和朋友的婚紗和燕尾服，另外更以公主茉莉、灰姑娘、愛麗兒為主題推出公主禮服。由於獨立公主的禮服大受歡迎，《迪士尼婚紗系列3》不只為白雪公主、奧羅拉公主、長髮公主和貝兒推出系列，更加入角色小叮噹的專題禮服。上年《迪士尼婚紗系列4》決為針對成年女性，而出白金系列和愛麗絲夢遊仙境系列的禮服，成功獲成熟女士歡心。今年四月都因為《阿拉丁》真人電影而推出茉莉專題禮服，反應熱烈。

【點擊看】回顧4大迪士尼婚紗系列一覽！哪套是你的公主禮服精選？

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看過《魔雪奇緣》主題婚紗，令你有結婚的衝動嗎？結婚只有一次，女生憧憬有一場華麗童童話式的婚禮，新娘子想拍一輯公主夢幻的婚紗照，都不失為過。女生既然找到一個心愛的人，可以被寵愛，就已經成為別人的專屬公主。在人生大事上，新娘子當然是婚禮上的主角，何不好好的實現自己從小的公主夢，穿上公主婚紗禮服，與王子一起步入教堂。讓人生展開幸福快樂的日子。

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