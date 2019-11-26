硬撼金馬獎李心潔透視裙　金雞獎紅地氈　衫到佈置盡皆出事遭狠批

早前（23日），台灣和中國分別舉行了「第56屆金馬影展頒獎典禮」，以及「第28屆金雞百花電影節」，可算是電影界的大日子，然而，「好戲」不單在電影人之間的對壘，更在兩大頒獎典禮。 去年金馬獎的最佳紀錄片台灣導演傅榆引起的政治風波，導致中國國家電影局抵制今屆金馬獎，更把原訂在9月舉辦的金雞獎移師到與金馬獎同日舉行，難以不讓人比較兩者，但評價好像都一面倒。

「第56屆金馬影展頒獎典禮」於11月23日在台北國父紀念館完美落幕。（金馬影展 TGHFF@Facenook）

金馬獎金雞獎同日舉行：誰是華語奧斯卡？

金馬獎依舊在台北國父紀念館舉行，舞台設計簡單卻充滿氣勢，視覺享受，今年為求讓榮耀歸於電影人，特製旋轉舞台令氣勢更磅礡，而且更首度「不設主持人」，典禮全靠表演和頒獎嘉賓串場，讓所有時間都給予電影人，一開場的「懷舊歌舞」，讓觀眾用數分鐘的時間回顧台灣經典電影，有人更指紅了眼眶，整個表演超水準。雖然受到中國杯葛，缺乏大明星撐場，但獲英國《衛報》報道中大讚金馬獎是「Chinese Oscars（華語奧斯卡）」。

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李安導演被問到杯葛問題，大方回應也獲得全場掌聲：「今年少一點我們當然會有遺憾，但我們雙手永遠都是張開的，說中文、說華語的電影、導演，歡迎你來，外面的世界我們管不了，作為電影人，我們有這個相親相愛的大家庭，我們非常珍惜，我非常希望這個世界對我們做電影的人多一份尊重。」

金雞獎的紅地氈布景被不少觀眾狂批。（「第28屆金雞百花電影節」擷圖）

反觀在廈門舉行的金雞獎，眾星雲集，中港台超過600位明星參加紅地氈，如李冰冰、楊冪、霍建華等，驚豔全場。可惜，紅地氈的布景以紫金配色為主體，已讓人不堪入目，另外，紅地氈明星多數坐在台下捧場，呆坐6小時，沒有演出，而台上的表演則被網民批評為「是一個央視春晚多於電影盛事」。而且金雞獎入圍名單大多為去年獲金馬獎提名的舊片，如《我不是藥神》、《後來的我們》、《暴雪將至》，重覆性高，就連擁有逾600萬粉絲的大陸影評人「毒舌列文」在微博批評：「金雞獎到底算個啥，相信影迷們心中都有數！」，引起熱議。

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金馬獎與金雞獎的紅地氈也是重頭戲之一。（中央社圖片／VCG）

兩岸紅地氈：各有睇頭

除了頒獎典禮的整體惹人關注，兩地女星紅地氈的穿着同樣是亮點之一，由於金馬獎被杯葛，紅地氈陣容不及上金雞獎。整體女演員多以黑、白色上陣，隆重不浮誇，而女演員丁寧則以「黑魔后」打扮，指要宣揚多元、包容、尊重愛，成當晚最搶鏡女星。



【編輯點評】金馬獎最佳穿搭：李心潔



憑《夕霧花園》入圍最佳女主角的李心潔加持，為紅地氈加了不少分，當日她身穿Dior Cruise 2020的白色蕾絲透視裝，內配黑色內衣，若隱若現，又不失優雅高貴。沒有過份俗套的誇張細節，完全突顯個人氣質，令人印象難忘。女生們要是出席重要場合，不一定要盲目修身減肥，像李心潔一樣稱身中長闊袖的連身裙，遮遮手臂之餘，講求簡潔也可令人眼前一亮。關鍵是一對搶眼耳環就好，不應有多餘飾物。

按圖看「第56屆金馬影展頒獎典禮」紅地氈美照：

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金雞獎雖然佈景品味遭劣評，不過有多位大星出席，如趙薇、李冰冰、周冬雨等，穿搭比金馬獎出席女星明顯多變化，可以品味參差得很。不少女星都平口晚裝示人，如楊冪、秦嵐、迪麗熱巴等，當中迪麗熱巴大露事業線當然搶眼，但可惜大大片的珠片立即扣分，也顯老氣。類似問題也出現在「美人魚」林允身上，不規則的珠片散在裙上，看起來就像掉了幾片似的。而其他一線女星如趙薇、楊冪則以大紅色上陣，略嫌普通。

【編輯點評】金雞獎最佳穿搭：李冰冰

曾獲金雞和金馬獎影后的李冰冰，今年也受邀出席金雞獎走紅毯，在一眾女星平口晚裝的「戰鬥格」中，李冰冰則以一條今季大熱的格仔紋吊帶長裙迎戰，外配上黑色小背心和粗皮帶，時尚又型格，有別一般的晚裝，她更綁着一個丸子頭，有減齡的感覺。女生往後出席重要場合也可以學習李冰冰，不一定像一眾女生穿同樣高貴隆重的晚裝，有時挑選適合自己個人特色，配上時尚元素也可成為焦點。

按圖看「第28屆金雞百花電影節」紅地氈美照：