Black Friday大熱輕奢手袋只$1,056　Marc Jacobs、Furla 低至6折

準備好迎接「黑色星期五（Black Friday）」的減價折扣了嗎？想買個上班、約會都合用的手袋，Marc Jacobs、Furla、Tory Burch等輕奢品牌便最合適不過，只需一千多元便有交易，粗用也不覺可惜。

準備好迎接「黑色星期五（Black Friday）」的減價折扣了嗎？（《Modern Love 》劇照）

今年的「黑色星期五（Black Friday）」為11月29日，不少購物網站已率先推出減價優惠。大部分入門級的手袋更減至一千多元，絕對是入手的好時機。以下將與大家分享三個超值輕奢品牌，有興趣的女生便不要錯過。

Tory Burch

美國品牌Tory Burch設計簡約，一直是 OL界的長青品牌。（IG＠toryburch）

美國品牌Tory Burch設計簡約，一直是 OL界的長青品牌，容得下手提電腦的Tote bag更是不少女生的「公事包」。除了容量特大的Tote bag外，輕便時尚的Crossbody Bag也是假日手袋之選。品牌於網站Farfetch中減價低至六折，只需一千元便可入手。除了較保守的深色款式外，多款活潑的色系如粉色、紅色等亦包羅其中。

按圖觀看部份減價款式：

+ 3 + 2

Marc Jacobs

Marc Jacobs的Camera Bag早已興起一段時間，更受到眾多明星喜愛。(IG@marcjacobs)

Marc Jacobs的Camera Bag早已興起一段時間，更受到眾多明星喜愛。Camera bag雖然不大，但內裡的空間卻非常實用。只要將肩帶拆下便可當成Clutch，一袋兩用絕對是物有所值。手袋款式多，光是顏色就有單色、撞色、多色拼接款等等，另外更可按喜好自行加購肩帶，配搭不同造型。Marc Jacobs的Camera Bag於名牌網站SSENSE現正低至5折，只需一千多元便可擁有這個能打亮造型的手袋。

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+ 5 + 4 + 3

Furla

Furla價錢親民，Metropolis經典系列是小資女生的必備款式。（IG＠furla）

意大利品牌Furla價錢親民，Metropolis經典系列又稱「信封袋」，是小資女生的必備款式。手袋曾經一度風靡國際，於2015年創下全球熱賣200萬個的成績。間隔實用，純色皮革容易襯搭，多年來仍然人氣不減。充滿少女感的Metropolis手袋顏色選擇多，其本上所以常見的顏色Furla都曾經推出，當中最受女生歡喜的要數粉色、白色與紅色。

英國購物網站Mybag現正推出迷你手袋折扣優惠，只需於付款前輸入優惠碼「CYBER2」均擁有65折優惠，低至一千多元便可入手Metropolis系列。

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