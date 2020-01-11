秋冬時分，除了冷衫，衛衣也是非常保暖的單品。讀書時期，最喜歡入手衛衣，旨因舒適又方便，輕鬆出門，而且印花又多款，不知不覺便儲存了很多衛衣在衣櫃中。 然而，衛衣的休閒感非常高，有時不知如何時尚地配搭，而把它們埋藏在衣櫃最深處，其實配上幾件時尚單品，衛衣也可以有質感，也能走上時尚之路。

衛衣配直腳褲，再加上「攝衫」，打造「大長腿」沒難度。（boccuri_iao_@Instagram）

衛衣 + 直腳褲

許多女生都習慣用衛衣配搭skinny jean，又或是穿Oversize的衛衣配黑色leggings，但這些穿搭都非常慵懶，而且經已過時。其實，下身只要換上今年大熱的直腳褲便可以。

直腳褲像直筒般，可以把女生腳粗、盤骨大、蘿蔔小腿等問題都收起來，視覺上你的雙腿便是像筆一樣直；日韓女生都喜歡把衛衣束入褲頭中，這樣可以令雙腿更長更直，想走休閒風的你可以挑選直腳版的牛仔褲，如果想偏向斯文、文青則可以選擇棉質或麻質的直筒褲。

另外，如果你是不喜歡「攝衫」的女生且不是瘦削身材，便要留意衛衣的衣腳位置，有些是束身設計，容易把女生的下盤放大，影響身材比例。

衛衣 + 直裙／百褶裙

衛衣總讓人覺得只適合中性、boyish的打扮，其實它襯裙裝一樣好看又時尚，尤其是直裙和百褶裙。

冬天時女生都愛穿冷直裙，其垂墜和貼身的設計把女性的線條美盡顯，但很多女生都有小肚腩，這時穿一件oversize的衛衣便可以解決問題，青春又有活力，非常適合日常打扮，如果想增添一點小性感，可以選擇有開衩的直裙，走路時，你的小腿便會若隱若現；女生也可以選擇遮掉粗腿、大pat pat的百褶裙，就算把衛衣束起也不會凸顯小腹，而且同時做到顯高的效果。

+ 3 + 2

只要簡單搭配多一件單品，造型感便可提升。（seoooohyeon0821／niniouyang@Instagram）

如何把衛衣穿得更有造型感？

了解衛衣可以配搭甚麼單品後，女生可以挑戰一些穿搭的小貼士，簡單搭配多一件單品便可走上時尚之路，就如穿着衛衣配直腳褲時，上身可以在衛衣下多穿一件白色t-shirt、高領打底衣或襯衫，打造Layering，這樣造型感便可提升；又或在tone on tone的衛衣穿搭時多加一件t-shirt便不會覺得太過休閒。

有女生對於衛衣能耍小性感充滿疑惑，雖然衛衣是比較率性、休閒，但只要把超oversize的衛衣，當裙穿着，露出一對白滑雙腿，配搭一對小白鞋，又或襪鞋，瞬間便打造到型格性感，想讓雙腿更顯長則必定選擇高跟、厚底的鞋款，拉長整體比例。不過衛衣one piece不是人人都適合，比較豐滿的女生穿着的話會容易被誤會「大肚裝」，又或成了一座「移動城堡」，所以了解自己的身材，選擇適合自己的穿搭風格，不要盲從，才是最好的穿搭。