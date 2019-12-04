穿衣顯瘦黃金法則　認清自己是哪種「水果身形」 瞬間藏肉又增高

網上經常見到很多穿搭達人教穿搭，但是要知道每個女生的身形都不一樣，同一個穿搭技巧很難套用在所有人的身上，因此首要事情就要先了解自己的身形，再對症下藥，才能做到所謂的顯瘦效果。

今年只有26歲的徐傲恩(Oyan)年紀輕輕已經擁有自己的服飾品牌，去年更成為了韓國人妻，她也經常在自己的YouTube頻道向大家分享穿搭技巧。最近她就拍攝了一條影片教大家根據自己的身形找出最顯瘦又有增高效果的穿搭，有多年服裝銷售經驗的Oyan的意見肯定很有參考價值，大家不妨借鏡一下！

26歲的徐傲恩(Oyan)年紀輕輕已經擁有自己的服飾品牌。(IG@ohkoreabeauty_oyantsui)

1. 蘋果身形

蘋果身形其實即是屬於中央肥胖，很多都會有小肚腩。( OyanSays 工作好玩嗎@YouTube)

蘋果身形其實等於中央肥胖，這種身形的女生腰、背部、手臂和雙腿的比例都比較纖瘦，多餘的脂肪全部積聚在腹部位置，所以會有小肚腩的存在，而且這類型的女孩雖然四肢纖瘦但臉都會比較圓或者有明顯的雙下巴。

「蘋果身形」的穿搭技巧：

蘋果身形的女生最重要的就是遮住腹部的小肚腩，Oyan建議她們下半身穿搭最好選擇高腰的服裝，而上半身的衣服長度最好不要長過臀部的上半部，另外要避免穿太緊身的衣服，低腰褲跟樽領緊身上衣都要避免。

韓國女團團員Krystal(鄭秀晶)就是中史肥胖的女生，她最常穿的就是傘型的短裙。(IG@vousmevoyez)

長裙非常適合蘋果身形的女生穿，不過要小心剪裁，因為蘋果身形的女生盤骨都會偏大，最好避免可以明顯見到下半身線條的裙子；還有就是可以穿著高腰的褲子或者傘型，即是A字裙，可以遮住煩人的肚腩和大腿兩側突出來的位置。

很多女生都喜歡「攝衫」，蘋果身形的女生最好只「攝」前半部分，因為旁邊放出來的衣服可以幫助修飾盤骨的位置，又或者選擇比較鬆身的上衣，下身視覺上就很顯瘦了。蘋果身形的女生大部分腰線都不明顯，所以可以利用皮帶幫助凸顯腰線出來。

「蘋果身形」穿搭DOS AND DON'TS：

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2. 啤梨身形

啤梨身形的女生通常都是下半身較肥胖。( OyanSays 工作好玩嗎@YouTube)

啤梨身形女生的上半身都偏向較瘦，脂肪集中於下半身，特別是臀部、腹部同大腿的位置。很多亞洲女性都屬於啤梨身形，特別是長期坐辦公室的OL們，下半身很容易積聚脂肪，又缺乏運動的時候，下半身就會向橫發展。

「啤梨身形」穿搭技巧：

啤梨身形的女生要避免緊身或窄身的下裝，直筒褲、傘型裙就比較適合她們的身形；另外這種身形的女生雖然下半身較肥胖，但是腰線卻很明顯，所以可以選擇傘型裙來突顯她們的優點，同時也要避免花巧的圖案，可以多選擇挺身的物料，避開貼身或者短身的上衣或外套，以達至視覺顯瘦的效果。

允兒下半身雖然不是多肉，但是盤骨大加上O型腿讓她的下半身顯得很寬，因此直筒牛仔褲或者闊身的西褲都會非常適合她。(IG@yoona__lim)

啤梨身形的女生穿Skinny等類型的緊身褲反而會暴露出盤骨大的缺點，下半身的視覺效果就會變得又寬又大，再加上一對黑色的鞋子更讓身高的缺陷同時暴露出來。

160cm以下的女生其實可以配搭A型裙的穿搭，而且上下身使用同一個色系的衣服，看上去就會有增高的效果。鞋子方面也是跟整套衣服同一個色系，雙腿就會有延伸的效果，要注意的是顏色方面盡量選擇深色調。另外再選一個比較大的側揹手袋，除了做配搭之外，還可以遮住盤骨的位置，是顯瘦的小心機。直筒牛仔褲或者闊身的西褲都非常適合啤梨身形的女生，是很好的顯瘦單品。

「啤梨​身形」穿搭DOS AND DON'TS：

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3. 香蕉身形

香蕉身形的女生是4種身形裡面最容易襯衫的身材。( OyanSays 工作好玩嗎@YouTube)

香蕉身形的女生可以說是4種身形裡面最容易襯衫的身材，她們通常擁有又長又直的身形，肩膀和臀部寬度相稱，而且這類女生大部份都偏瘦，身高比較嬌小，骨架相對也會比較纖細。不要看她們嬌小，很多不同風格的打扮她們都可以駕馭到。

「香蕉身形​」穿搭技巧：

香蕉身形的女生最重要的就是增高和突出腰線，這類型的女生很容易讓人覺得像是小朋友一樣，但其實她們的身形很容易配搭衣服，可以多嘗試不同的打扮風格造型。在職場上想顯得幹練穩重，不妨可從穿上較為深沉的色調來增加氣場，增添成熟的女人味。

鄺潔楹可以說是香蕉身形女生的代表，身高157cm的她十分嬌小，但卻非常纖瘦，經常會穿迷你短裙露出長腿。

香蕉身形女生通常雙腿都會比較纖幼，例如又直又幼的雙腿就可以立即加分，建議最好突出身體的優點。例如下半身穿一條格仔短裙配上型格的短靴，可以完美地拉長雙腿的比例，完全不像是150多cm的身高。另外皮帶也可以幫助突出腰線，對於增高也有幫助。在選擇手袋的時候建議配搭短身的手袋，把視線提高到上半身，也會有拉長身形的效果。

香蕉身形的女生亦可以多選擇穿著淺色的褲子、裙子和鞋，可以把視線和焦點上移到上半身，更加顯瘦和增高，斜揹手袋也可以調教至腰身位置，令腰線更明顯。

「香蕉​身形」穿搭DOS AND DON'TS：

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4. 蘋果加啤梨身形

蘋果加啤梨身形就是綜合身形，中央和下半身都會比較多肉。( OyanSays 工作好玩嗎@YouTube)

顧名思義蘋果加啤梨身形就是綜合身形，中央和下半身都會比較多肉，但是這種身形的女生並不用灰心，因為很多歐美明星都是這種身形，懂得穿搭的話就會變成玲瓏浮凸的迷人身材。

「蘋果加啤梨身形」穿搭技巧：

綜合身形的女生要避免穿臃腫的衣服，小心選擇衣服的材料，避免緊身衣服。另外紅、黃、白等比較明亮的衣服顏色都要避免。最重要就是凸顯腰線，盡量露出身上最顯瘦的位置，例如鎖骨、腳踝位等，最忌就是全身都遮蓋得密密實實，減輕沉重的視感。

鄭欣宜就是屬於蘋果加啤梨身形，但是她依靠穿搭讓身材看起來更有線條不臃腫。(IG@princejoyce)

有肚腩的女生下半身一樣要避開緊身裙子，傘型、A字型的裙子就最適合，最好就是有修腰效果的褲子或者是連身裙，加以突顯腰線。另外碎花和淺色的服裝都很適合這種身形的女生，上半身最好就露出鎖骨的位置，盡量把纖瘦的地方顯露出來。灰色、黑色、深棕色或者是深藍色的下半身服裝都可以很好地修飾肚腩和大盤骨的問題。淺色的鞋子一樣可以延伸雙腿，拉長下半身的比例，讓焦點移到雙腿上。

「蘋果加啤梨」穿搭DOS AND DON'TS：