【嬌小女生必學】增強異性緣　龔嘉欣「清純」帶性感的顯高穿搭術

龔嘉欣憑著劇集《幕後玩家》「一哭成名」，並奪得最佳女配角獎，令其清純溫婉的形象更深入民心。雖然龔嘉欣身材屬嬌小型，但她卻善於利用穿搭術，讓她在視覺上瞬間變高。而重點原來是要露出雙腿，拉長雙腿的同時，亦即時令她散發出「清純」的性感，嬌小玲瓏的女生們也不妨試試！

穿上白色泳衣的她，大曬美腿。（龔嘉欣Instagram@kungkaty)

近日龔嘉欣傳出與大馬富二代低調拍拖，雖然她未有回應，但其實嘉欣身邊一直都不乏追求者。她不時在社交網站大派「褔利」，相片中的她總是展示出均稱的身段，但原來她實屬嬌小型女生，卻懂得利用吸睛的穿搭展示美腿，令自己看起來高䠷又性感，難怪異性緣特別旺！

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必備1：白色短褲 散發清純溫婉氣質

很多女生都覺得性感和清純之間很難取得平衡，學龔嘉欣穿上白色短褲就可以了！龔嘉欣的穿著打扮走斯文清純路線，白色和粉紅色是她愛穿的顏色，她最愛以白短褲示人，露出一雙白滑筷子腿，散發出小性感。

必備2：高跟鞋 有幾高穿幾高

身材嬌小玲瓏的龔嘉欣除了喜歡穿短褲之外，高跟鞋也是她的日常穿搭武器之一，她還要有幾高穿幾高，就算多難駕馭的高度也無任歡迎，絕對稱得上是高跟鞋殺手！高跟鞋能在實體和視覺上顯高之餘，也能修飾和拉長腿形，是嬌小女生必備之選。龔嘉欣十分鍾情斗零踭，大多選擇鞋跟高於7cm的鞋款，幼長的鞋跟能免去厚重感，感覺性感又有女人味。

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必備組合：短裙+高跟Boots 秋冬之選

近日天氣轉冷，相信不少女生都不會再穿露趾高跟鞋，這個時候最適合應該是一對保暖的高跟Boots吧！龔嘉欣愛在秋冬時穿上短裙，配襯一對百搭的Boots。Boots款方面，當然要選高跟，長度要不是及膝，便是到腳踝長度的短Boots。這樣的配襯在視覺上令雙腿即時增長10cm，同時帶點可愛的少女味，十分適合嬌小的女生。