范冰冰回歸復出？新造型被批似女鬼　昔日霸氣女神風光不再？

內地女星范冰冰2018年因為被爆出「陰陽合同」事件，之後又被揭發「逃稅漏稅」，形象大受打擊，而且不少合作廣告和劇集都受到影響，對范冰冰來說是一個很大的重創，而她也因此在幕前沉寂了一段時間。

內地女星范冰冰因為「逃稅風波」事業大受打擊，隱退了一年後，疑似為復出鋪路。(范冰冰@微博)

不過范冰冰似乎很快就修補好傷口重新出發，為了復出，范冰冰更為自己鋪好了路。除了發展自家護膚品牌，又頻繁地在社交網絡上和粉絲互動，更不斷地參與慈善活動以挽回形象，網友表示這很明顯就是「洗白」的行動。不過也有外界猜測范冰冰是為了得到官方的認可，讓她的演藝事業得以回歸正途。

范冰冰的頻繁活動也的確引起了不少話題，特別是她每次出席活動的造型都能成功地登上微博熱話的榜首，最近在17日出席公開活動的冰冰更讓網友吃了一驚，她一改過往長髮飄飄的女神造型，以一頭俐落短髮示人，不過仔細一看，很明顯就會看到假髮的跡象，短髮造型的她似乎沒有了昔日的嫵媚。

范冰冰最近出席活動以罕見的短髮造型示人，評價極端。(范冰冰@微博)

網友的評價也非常極端：有人大讚冰冰女王的氣場絲毫不減，紅唇妝容加上全身黑色修身西裝更是散發女強人風範；不過也有網友說一看現場沒Ｐ過的圖片就會看得出短髮戴得十分突兀，而且粉底又厚又蒼白，直指像「女鬼」，相比官方圖片經過「加工」後大有不同。其後范冰冰工作室也有回應負評，表示因為時間太趕，所以在盛典開始後化妝師才趕到為冰冰化妝整頭，因此假髮可能戴得不夠好；現場的燈光也偏暗藍，所以讓她的妝容顯得蒼白。

范冰冰新造型照片：

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浮誇新造型再上熱搜話題榜 復出意圖十分明顯？

而在同一天內，范冰冰就有2個熱話登上微博熱搜榜，除了短髮造型外就是她的機場造型。范冰冰穿上了Chanel的2019秋冬裝千鳥格紋長大衣加上棕紅色的寬簷帽，難得和她的母親同框出現，網上可以看到不少讚好的評論，但是負評也不少，紛紛表示冰冰「造型浮誇」，猶如暴發戶一樣。范冰冰的高調機場造型被指像「做Show」一樣，很明顯就是想製造話題，又指她是買熱搜，才可以一天內2個話題都上榜，復出意圖十分明顯。

范冰冰和媽媽同框出現已經很轟動，但也不及兩人的機場造型讓網友震驚。(明星愛街拍@微博)

范冰冰浮誇機場造型照：

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范冰冰歷年車禍現場造型回顧：