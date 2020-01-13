《萬千星輝頒獎典禮2019》日前（12日）在電視廣播城舉行，最後由馬國明獲得「視帝」之名，「視后」則由惠英紅所奪得。 除了得獎名單惹人關心，一眾女星紅地氈上戰衣同樣是「睇頭」之一，今次頒獎典禮更有不少悅目的造型。

今年女星穿搭不少「黑馬」跑出，按圖觀看女星《萬千星輝頒獎典禮2019》造型點評 == >

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馮盈盈今次上半身透視獲得不少好評。（crystalfyy@Instagram）

馮盈盈：一雪前恥，溫文性感

馮盈盈身形纖瘦，理應容易駕馭不同類型的晚裝，可惜在2018年《萬千星輝賀台慶》中，她穿上了一件黑色兩側大透視晚裝成了熱話，更被大彈像穿情趣內衣，然而，她在2019年台慶時的入膊晚裝為她一雪前恥，昨晚的她再次以上半身透視示人，不但沒有過分性感，更盡顯女性魅力。

馮盈盈身穿一條雪白樽領長袖晚裝裙，貼身設計突出馮盈盈的S身形，腰間的水鑽腰帶設計，拉長身材比例，又能點綴雪白的晚裝；上半身則是蕾絲透視設計，性感十足，但配合樽領長袖，不會給人賣弄性感的感覺，反而散發一陣仙氣。

女生選晚裝貼士：

在挑選透視晚裝時怕過於性感，便可以參考馮盈盈的晚裝，謹記不要全身透視，要找到平衡點。

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高海寧「孖住」張曦雯行紅地氈，美豔全場。（01娛樂）

高海寧 X 張曦雯：黑白雙煞，美豔全場

高海寧與張曦雯昨晚以「黑白雙煞」走上紅地氈，低胸性感震壓全場。二人同樣選了一件閃石吊帶貼身長裙，高海寧的晚裝是白色絲質設計，是近年流行的材質，低胸設計配上貝殼形剪裁，有美胸的效果，魚尾設計，令走動時更有魅力；張曦雯的黑色低胸晚裝有別高海寧的，她除了兩條閃石吊帶，更在胸前有交叉閃石設計令看似平淡的黑晚裝更好看，V形線條落在胸上，胸部視覺上會更豐滿，另外，腰部鏤空設計不但營造小性感，也露出最瘦的部分，有顯瘦的效果。

高海寧與張曦雯的晚裝都非常挑人穿着，只要有一點小腹，也不能把晚裝穿得好看；另外，二人「孖住上」行紅地氈，一黑一白，一長一短髮，各有特色，互相輝映，增添不少氣場，要是她們單獨出場，晚裝可能會變得平淡。



女生選晚裝貼士：

黑色不一定比白色易穿，特別是絲質物料，其實更顯「線條」，應先從cutting入手。要是想露少少的話，off shoulder、肋骨位或後背鏤空設計，也是不用減肥都可以視覺顯瘦的款式。

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李施嬅穿上了Lanvin 新任設計師Bruno Sialelli 的入膊黑白連身裙。（《萬千星輝頒獎典禮2019》擷圖）

李施嬅：獨特性感

絲質有一種性感誘人的感覺，像高海寧的禮裙，憑着《金宵大廈》獲得「最受歡迎電視女角色」的李施嬅同樣穿了一件絲絹質地的連身裙卻有不同的感覺。

李施嬅當晚選擇了Lanvin新任設計師Bruno Sialelli第一個秋冬系列的入膊黑白連身裙，入膊設計，把李施嬅性感的鎖骨線露出，有別其他女星，展露手臀時女生都怕有「bye-bye肉」，但Lanvin這禮裙是綁手設計，所以手臀後有布塊遮擋，有顯瘦效果，另外，禮裙以黑白柔美詩意與生動的圖案作主調，而臀部則是全白色，中和裙裝的太過花巧，找回黑白亮點，同時凸顯S身形。

女生選晚裝貼士：

自覺臀部線條不夠完美的女生，不妨選擇這類型的裙裝。