【勁歌2019】吳若希戴祖儀穿透視齊齊出事　最不星光熠熠紅地氈

《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》在1月18日將軍澳電視城成功落幕，可惜當日並沒有太多歌手出席，主要都是來自星夢和英皇的，吸引度大大減低。 這是本年度難得的現場樂壇頒獎禮，以為紅地氈環節會扳回一成，誰知歌手的造型卻無驚喜，就連平時明星出席品牌活動都比頒獎典禮有看頭。

今年出席歌手不多，造型更是平平無奇，按圖觀看歌手《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》造型點評 == >

+ 20 + 19 + 18

吳若希以黑色透視為主題，卻一點也不性感。（01眾樂迷／許朝暉攝）

吳若希：失敗的透視穿搭

27歲已為人母的吳若希，產後身材確是保養得不錯，與一般的少女沒有太大出入，是衣着較為成熟。

在頒獎典禮當日，她穿着了一件透視的黑色點點連身裙，小露性感，然而上身蕾絲層數令吳若希的膊頭位看上非常寬闊，如果身體攏合時，裙子會成一片黑，令身體線條都消失了，身材豐滿的女生要避免挑選這類型的洋裝；加上裙子與內搭褲的長度配合有點尷尬，要不像譚嘉儀透視裙子部分短一些，要不便是長一點，這樣雙腿比例會較好；另外，為配合透視的主題，吳若希穿了透視的襪子和高跟鞋，出名高挑的她都顯小腿肌，真的不易駕馭，仔細一看，更看到努力撐起身體的腳指，好不好看見人見智。

戴祖儀Joey這次的造型顯「肉肉感」。（01眾樂迷／許朝暉攝）

戴祖儀：蕾絲略嫌老氣

戴祖儀Joey形象清純可愛，是不少人心目中的女神，當晚Joey穿了一件白色蕾絲連身短裙，配上黑色綁帶高跟鞋，露出長腿。只看Joey下半身還是正常，出事位卻在上半身，蕾絲高領，配一條黑色的蝴蝶結，極有Lolita的感覺，與平日Joey的鄰家女孩風有些出入，加上穿高領，還配一個曲髮，戴上珍珠「阿婆髮夾」，略嫌土氣，而且把她的平時小臉放大成包包臉，所以臉大的女生千萬不要高領配曲髮；有些粉絲也在Joey的Instagram中留言「直髮好看多」、「祖儀多肉」，可見這造型連粉絲也不太受落，平日長直髮較合適。

《愛回家》的「賈名媛」邱美薇以碎花裙示人，非常老土。（01眾樂迷／許朝暉攝）

邱美薇：太過花巧老土

邱芷微一名對大家比較陌生，但提起《愛回家》的「賈名媛」可能有些記憶，加上這次她以「青花瓷」造型出席頒獎典禮，日後大家可能印象更深刻。

當晚，邱芷微穿了一件藍白色的長袖碎花裙，保守又沒有特色，而且設計有小公主袖，加上傘裙，便是老土中的老土，另外她配上一對時髦的閃閃銀色襪靴，有點不協調；在如此花巧的穿搭上，邱芷微又再配上金色水晶花花的頸鏈、耳環，一句總結：「出晒事！」