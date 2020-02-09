【手錶】Chanel、Cartier邊款最抵買？推介小資女終極名牌代替品

許多人都說潮流就是不斷的重覆，因此復古潮流一浪接一浪。戴起一隻經典款式的手錶，歷久常新的氣質，從不老套。Cartier、Chanel、Hermes這些大品牌無人不曉，但你又知不知道她們推出的手錶中，哪些款式是最受歡迎，最值得入手又保值呢？ 同時，為小資女推介復古又經典的名牌手錶代替品，一解你的名牌情意結！

戴安娜王妃十分鍾情Cartier。（revolution.watch圖片）

戴妃最愛Cartier Tank Solo 入門級不過2萬

Cartier以珠寶起家，手工工藝非凡，手錶款式眾多，要數最經典的款式莫過於Tank系列。戴安娜王妃十分鍾情Tank Solo，曾於多個場合以這款手錶示人。集經典、永恆、優雅於一身的Tank 系列推出超過100年，仍然很受歡迎，入門款式以精鋼和皮革為基礎，售價不過2萬元。另外Tank Louis和Française石英錶款也是保值之選，部分奢華款式會用上18k黃金和各類寶石，售價可達幾十萬。

戴安娜王妃十分鍾情Tank Solo，曾於多個場合以這款手錶示人。（townandcountrymag.com圖片）

Chanel Première Rock強勢回歸 全球限量櫻花粉錶帶

Chanel的Première Rock實在太受歡迎了！錶帶設計概念來自Chanel手袋的經典金屬皮革，加上八角地形的錶面與巴黎 Place Vendôme互相呼應，一隻具法式浪漫風情的手錶因此誕生，令不少女士一見傾心。推出多年，熱潮不斷，今年再度推出Première Rock的淡粉色版本，櫻花粉色的錶帶配上銀白珍珠母貝錶面，夢幻又溫柔的配色，定價$37,500。相信這款手錶又能再掀起搶購潮，只因特別版全球限量發售1,200隻，如能搶購得到的話，一定有升值潛力呢！

Chanel今年推出粉色錶帶的Première Rock。（Instagram@chappie_l）

Hermes Herue H極具標誌性 品牌中最暢銷手錶

Hermes Herue H手錶是品牌最暢銷的系列。系列之所以歷久常新，皆因其大楷H形的錶面設計，低調得來極具標誌性。精鋼手錶配以多色選擇的皮革錶帶，加上品牌工匠的高端手工，絕對經得起時間歷練，成為經典中的經典。

Hermes Herue H手錶是品牌中最暢銷系列。（Instagram@anniecasepearl）

$300以下的Casio復古手錶 小資女的終極之選

以上的經典手錶最平都過萬元，對於小資女而言，可能也需要些時間努力儲錢才能買到。不過論設計，Casio的Retro Vintage系列也絕對不遜色，款式復古經典，令穿搭增添氣質韻味，重點是價錢實惠，最平只需百多元，超划算！金屬銀色、金色和玫瑰金色的不鏽鋼錶帶，重現80年代的金銀電子錶熱潮！

Casio Retro Vintage手錶是復古手錶界中的最佳入門之選。（Instagram@praderachile）