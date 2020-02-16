日本模特兒顯高穿搭術 145cm身高穿出170cm效果 髮型也是關鍵!

亞洲女生體型普遍不算高大，但其實天生個子嬌小，想身形看起來更加高挑，只要在穿搭上花點技巧就可以有明顯「增高」的效果。

日本很多人氣模特兒和KOL都是身高150cm以下的嬌小女生，但是單看她們在Instagram上分享的穿搭，都顯得身材很高挑。這次介紹的這位日本xxs尺碼模特兒田中亞希子就是其中一位，單看照片還以為她起碼有170cm身高，但是她的真實身高卻只有145cm。以下就為大家帶來她的增高穿搭秘訣吧！

日本xxs模特兒田中亞希子身高只有145cm，但卻穿出了170cm的效果。(akiico@IG)

1. 上窄下寬加高腰

上身窄下身寬加上高腰褲裝，是一大的增高穿搭秘訣。(akiico@IG)

上窄下寬的穿法可以顯瘦又顯高，上身只要穿上貼身的衣物，例如樽領的內搭上衣，下身則要選擇比較寬鬆，可以遮蓋多肉的臀部、盤骨或者大腿的闊身剪裁，這樣的配搭在視覺上，下身佔的範圍會更多可顯腿長，還有一個小技巧就是選擇高腰的褲子或者裙子，可以營造出「腰短腳長」的好比例。

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2. 連身裙裝拉長比例

嬌小的女生也可以穿長長的連身裙裝。(akiico@IG)

田中亞希子很常穿長裙，很多人以為嬌小的女生不適合穿連身裙或者長裙，但是只要選對長裙款式反而可以更顯高。適合嬌小女生所穿的長裙好長度，最好至到腳裸位置以增加身長，而裙子最好有修腰效果或者下身是傘狀，可遮蓋下身缺點之餘，又可同時拉長下身比例。

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3. 增加層次

日本女生很喜歡多層次的穿搭。(akiico@IG)

田中亞希子也很喜歡利用多重穿搭的穿法，增加視覺上的層次，除了讓視覺更豐富之外，可以把視線轉移到衣服的層次上，而且可以利用多層次的穿搭來隱藏短處，例如是臀部較大的女生可以用外套把臀部遮住，達到顯瘦和增高效果。

4. 垂墜視覺

田中亞希子的日常造型常出現寬鬆又有垂墜感的穿搭。(akiico@IG)

日本女生都很喜歡寬鬆又有垂墜感的穿搭，田中亞希子的日常造型中也很常出現這種風格的穿搭。只要善用垂墜感或者長身的服飾，可以把身型比例顯得更修長，例如剪裁垂直的寬鬆西裝褲或者百褶裙都是很好的垂墜單品，或者是長身的外套也是顯高的神器，更可把粗小腿問題隱藏。

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5. 髮型

想要增高除了從穿搭入手之外，髮型也是很重要的元素。(akiico@IG)

想要增高除了從穿搭入手之外，髮型也是很重要的元素，田中亞希子的另外一個小秘訣就是善於利用不同的髮型改變身形比例。嬌小的女生最好不要把長頭髮放下，最好是紮起頭髮，一個小馬尾或者丸子頭都可以很有造型感，露出頸部的線條，最好可以露出鎖骨，顯瘦增高效果加倍！