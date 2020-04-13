「大地色」盛行至今，已經成爲許多女孩們最喜愛的穿搭配色，不過今年流行漸漸升級成「奶茶色」，是比大地色更加淺色和柔美的色系！再搭配奶白或自然暖色系，就像一抹溫柔又和煦的陽光，給人柔和有氣質的感覺。各位女生就快來學習一下「奶茶色」早春穿搭吧！

大地色雖是自然的色系，但其實不適合膚色較深的女生，容易出現「顯黑」問題，不過顏色相對柔和的「奶茶色」不但不挑膚色，而且很容易搭配，不經意就散發出溫柔的女性氣質。穿上全奶茶色系的衣服，就好像一股和煦溫柔的春風，平易近人，予人暖意和好感，馬上更girlfriendable！

奶茶色褲裝穿搭

充滿暖意的早春，最適合在衣著上展現柔美的氣質，穿上暖色調的奶茶色就最好不過了！奶茶色也有深淺之分，在配襯技巧上如果上衣屬於淺奶茶色，那麼下身褲裝適宜選擇顔色較深的奶茶色，營造tone on tone的感覺。如果下半身較胖的女生，可以選擇深色的奶茶色褲裝，因為淺色褲子容易有膨脹感，深色會來得更顯瘦更易carry。

而臀部較大且有肉感的女生，上衣可以選擇能夠遮住屁股的長款薄毛衣或者外套；而腿粗的女生建議選擇具修飾線條效果的闊腿褲，除了能夠掩蓋腿粗的缺點，還能拉長身材比例，充滿時尚魅力。

闊腿褲能夠遮擋腿粗問題，還能拉長身材比例，是腿粗女生的恩物。（manjumilin@IG）

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奶茶色裙子穿搭

早春仍然有些涼意，怕冷的女生可以穿連身裙或者長款半身裙，各種款式如百褶裙、紡紗裙、針織裙等都十分百搭。若是愛美不怕氣溫轉變的女生，則可以選擇短裙，上身可以搭一件外套，抵禦忽冷忽熱的天氣。

今年長款風衣也十分流行，内搭長裙露出裙擺，再穿一對短靴或高跟鞋，已經十分有女人味，亦可增加整體穿搭的層次感。想顯得身材比例更好的女生，則可穿上高跟鞋，既有增高效果的也能拉長腿部綫條。若是肩膀比較窄或者矮小的女生，記得選擇合身一些的長風衣，否則過於寬鬆寬大，會變成偷穿大人衣服的小朋友的感覺，反而會「顯矮」呢！

大家可試試奶茶色系的閨蜜裝，拍照「打卡」時會更柔美可人呢！（manjumilin@IG）

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奶茶色西裝外套

奶茶色西裝外套不會給人沉悶或者嚴肅的强勢感覺，在職場上奶茶色西裝外套能給人留下平易近人的印象，或會增加他人對你的好感度呢！無論是配褲子還是裙子，都能散發一種樸實大方的女人味，無論怎麼搭配都很百搭好看！

奶茶色西裝外套給人柔和充滿氣質的感覺。（aaron77926@IG）

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