由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，Home Office後網購便成為了主要的消費模式。相信因為無法試身而選購不到心儀衣服的經驗大家都有，日本網購平台BAYCREW'S STORE最近推出了「骨骼診斷測試」，透過回答簡單問題分析出你的體型與最合適的顏色，解決網購時無法試身的煩惱。

日本網購平台BAYCREW'S STORE最近推出了「骨骼診斷測試」，透過回答簡單問題分析出你的體型與最合適的顏色。（BAYCREW'S STORE）

BAYCREW'S STORE的「骨骼診斷測試」非常簡單，透過回答7條Yes/ No問題，網站便可分析出你是屬於「Straight」、「Wave」還是「Natural」的身形。而網站亦會根據你的身形，推薦出能凸顯該類型氣質的衣服顏色、質料和圖紋等。

【按圖看】「骨骼診斷測試」的7條Yes/ No問題：

+ 3 + 2

如果你是屬於「Straight」身形的女生：

適合「Straight」身形女生的單品與衣服圖紋（BAYCREW'S STORE）

這類型的女生大多予人優雅整潔的感覺，她們擁有明顯的立體感，而且肌肉線條分明，皮膚擁有相當的彈性與緊緻度，代表人物為Marilyn Monroe與Emma Stone。由於這類女生的上半身較豐滿，隱藏手臂和背部線條則有顯瘦效果。網站建議穿搭應以簡單時尚為主，建議多穿著顏色對比鮮明的服飾，同時避免配搭過多的飾物。

按圖看Emma Stone的穿搭示範：

如果你是屬於「Wave」身形的女生：

適合「Wave」身形女生的單品與衣服圖紋（BAYCREW'S STORE）

這類型的女生纖瘦而且身形單薄，擁有柔和的曲線線條，不會予人強烈的肌肉感，代表人物為Audrey Hepburn與Emma Watson。網站建議屬於「Wave」身形的女生應避免穿著鬆身衣物，可以多嘗試華麗風格的穿搭，重點是凸顯腰部線條。與「Straight」身形的女生相反，「Wave」身形的女生需要透過髮型與飾品打亮造型，亦較適合色彩飽和度低的單品。

按圖看Emma Watson的穿搭示範：

如果你是屬於「Natural」身形的女生：

適合「Wave」身形女生的單品與衣服圖紋（BAYCREW'S STORE）

這類型的女生擁有偏大的骨架與關節，身形偏正方，充滿時尚感，代表人物為Jane Birkin與Angelina Jolie。由於「Natural」身形的女生並沒有明顯的身體線條，相比貼身衣物，更適合穿著偏長或Oversized的單品。材質方面，則建議多穿麻質與綿質的衣物，減輕骨架大而呈現出的硬朗感覺。

按圖看Angelina Jolie的穿搭示範：

【按圖看】網站除了能助你認清自己的身形與合適的風格外，更會針對女生的五官與氣質推薦出個人代表色系，讓你能透過統一妝容與髮色，增強整體的美感。