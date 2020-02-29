武漢肺炎（正名：COVID-19）蔓延全球，多國的大型活動都取消或延後，雖然時裝盛事的時裝周如期舉行，但不少來自中國、香港、台灣的時尚達人、明星都受到影響或安全考量而沒有出席 2020秋冬時裝周。 不過，亞洲還有韓國的代表，令時裝周不缺太多亞洲面孔，當宋慧喬出席 Bottega Veneta 時裝騷時，更是美豔全場，可惜話題性隨即被蓋過？

宋慧喬以全黑造型出席 Bottega Veneta 2020 秋冬時裝騷。（kyo1122@instagram）

宋慧喬黑色穿搭豔壓全場 不同身材女生都可駕馭

宋慧喬毫無預警下出席 Bottega Veneta 2020 秋冬時裝騷，當日她以 One Tone 的造型出席，也是本季開始流行的配搭方法，簡單時尚，她身穿了一條黑色方領設計的裙裝，修腰設計凸顯線條，同時令腿部拉長，裙上有大方形口袋設計，有着 Daniel Lee 中性性感的設計風格；宋慧喬手上更拿着去年爆紅的 The Pouch（雲朵包）變奏版「Chain Pouch」，手袋加入金屬鎖鍊，可供手拿或肩揹，各有特色。

宋慧喬是次時裝周造型，有別以往溫文爾雅，變得帥氣前衛，而且任何女生都容易駕馭，全黑的配搭一般都非常顯瘦，不過想有時尚感，便要注意服裝的線條感，像宋慧喬的裙子，剪裁俐落，更加入小墊肩的設計，頓時造型感提升，尤是「小隻女」，如果想看上有氣勢、時尚感，便可以參考小墊肩，而且宋慧喬下身配上黑絲襪和高跟鞋，又不會缺失了女人味；怕 One Tone 太單調，配飾便是重要一環，像穿黑色時，不妨可戴上金色飾物，手袋也可像宋慧喬拿一個金屬鎖鍊設計的，便可點亮整體造型。

Blackpink Rosé 以黑白造型出席 Saint Laurent 2020秋冬時裝騷。（roses_are_rosie@instagram）

除了宋慧喬以黑色為穿搭風格，近日 BLACKPINK Rosé 再度受 Saint Laurent 邀請出席巴黎時裝周時，一如品牌風格，以黑白為主題，身穿絲絨西裝，內襯開胸白色裇衫，並配上迷你短褲和啡色鱷魚壓紋長靴，揹上一個黑色 Saint Laurent 馬鞍袋，帥氣型格，女生也可以運用在日常穿搭中。另外， Rosé穿上近兩年非常流行闊身的牛仔靴設計，但只要雙腿不夠纖幼的女生穿着，便顯得腿短，所以挑選牛仔靴，可以學習一下 Rosé，她的長靴前方有呈 V 形設計，露出多一點肌膚，便不會顯腿短。

如何用黑裙穿出 Girly 風格？

今季很多女明星出席時尚周時都以黑色為主題，如宋慧喬、Rosé、朴敏英等，但有些比較陽光系女生便不知如何利用黑色也可穿出女生味；早前黃智雯到紐約時裝周時便示範暗黑 Girly 的穿搭。選擇服飾時，素色會較易有高冷感，而印花、蕾絲等細節便是打造 Girly 風的要素，黃智雯更在髮型上花小心思，只要簡單夾兩頭珍珠、金屬髮夾便令造型提升，一點也暗黑。

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