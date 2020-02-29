【在家工作】網紅宅在家中都能曬時尚？慵懶風居家穿搭成IG大熱

最近是最需要宅在家，給自己一個輕鬆舒適時光的時候！避開人群之虞，更是要緩和這陣子我們對疫情的緊張情緒。 一日之計在於穿搭！可別因為宅在家就隨便穿，那可是會破壞一整天的好心情的！快跟V編一起玩穿搭，時髦的Home day look，讓你不用出門也能拍出網美感滿點的穿搭照！

鱷魚夾

還在覺得鱷魚夾是媽媽們的專利嗎？先收好你們的白眼，鱷魚夾既方便又優雅，早已在IG上成為時尚達人們必備的時髦單品！隨性掉落在臉頰旁的頭髮、以及稍微露出的脖子線條，在簡單的居家穿搭中盡顯迷人雅緻韻味。

運動套裝

不論是像人間芭比Lisa一樣低調，還是德魯納酒店的霸氣社長IU大膽的亮色系衛衣，上下同色系的基本不敗套裝，不需要動腦又舒適，完全是女孩們在冬日的不可或缺！還可以趁機健身或做做瑜伽，甩掉平日在外吃的大魚大肉！

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緞面

緞面幾乎可說是居家服的第一選擇，柔軟的質料更顯身體線條，貝殼感的光澤則多了一份慵懶，讓女孩們即便宅在家依然不失性感，完全適合與男友來杯紅酒小酌讓感情更加分！

卡通睡衣

童心的花樣再加上讓人看了就心情愉快的繽紛色彩，跳脫一如往常的居家低調色系，在家也能夠少女感滿滿！快跟閨蜜一起，成為「宅網美」吧！

居家小物

保暖的浴衣、卸妝洗臉必備的髮帶 ; 襪子、拖鞋等小物也許在日常中並不起眼，卻擁有極高的實用性！而且還可以成為居家穿搭中亮點，增加穿搭的層次，輪流搭配，每天都能有不同的Home day look，讓宅在家也能有型有趣！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：Comfort is the best fashion style！快跟上IG的「宅」網美們，居家穿搭也能這麼時髦】