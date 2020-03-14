【小資女】阿Sa阿嬌愛方形名牌袋　推介超抵4千零蚊高收納+爆紅款

近年手袋有愈出愈細的趨勢，巴掌般的迷你小手袋除了「自信」外，真的是什麼都放不下，但卻被炒價搶購。走實用路線的小資女可以考慮入手一些實用小手袋，外形小巧，卻擁有超強收納，最適合約會時使用，增添女性可愛迷人魅力！Twins的阿Sa阿嬌就最愛用方形的小手袋，出門的必備品都能通通放得下。一起看看今年有什麼爆紅又抵用的名牌小手袋吧！

阿Sa愛用Gucci。（Instagram@choisaaaa）

手袋對女生而言，實在太重要了！出席不同場合都要拿個得體的手袋，特別是假日約會，難得可以放下工作煩憂，帶個小手袋襯衫就最好不過。阿Sa和阿嬌都鍾情名牌小手袋，特別是方形款式，雖然體形較小，卻非常實用，耐看又高質，為穿搭造型加分不少！

阿嬌用的手袋體積雖小，卻有超強收納空間。（Instagram@q_gill）

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近年時尚界特別流行迷你小手袋，各個品牌都爭相推出，並深受女生們歡迎。這些迷你款式可能只放得下硬幣或者一包紙巾，最多再放下一小支消毒搓手液，想放個口罩都不行，因此買個迷你小手袋也只不過能作裝飾。小資女不妨投資一些收納度高的小手袋。論實用度，方形手袋總比圓形或其他形狀款式好，有角度的剪裁能提高手袋的收納空間，加上材質軟身，帶延展性的話就更實用。不要小看一個方形的小手袋，它的收納空間可以有如黑洞般驚人！以最近很流行的長方形FENDI Monogram crossbody 為例，看似輕薄小巧，但卻放得下銀包、卡片套、鎖匙包、化妝袋和太陽眼鏡，餘下的收納空間更綽綽有餘，隨時還可放得下一部小相機呢！

長方形FENDI Monogram crossbody 為例，看似輕薄小巧，但其實已放得下銀包、卡片套、鎖匙包、化妝袋和太陽眼鏡，隨時還可放得下一部小相機呢！（Instagram@seulement.petite）

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今年各個時裝品牌都有推出不同的方形小手袋，小資女也不妨入手一個既實用又時尚的小手袋吧！

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