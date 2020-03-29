轉眼間三月將過去，也是時候揮別冬日的沉鬱，迎接春天的到來。如果你還在為初春的穿搭而煩惱的話，不妨參考韓國女生的穿搭，從中獲得靈感。

如果你還在為初春的穿搭而煩惱的話，不妨參考韓國女生的穿搭，從中獲得靈感。（IG＠ fromgirls55）

韓國網店「From Girls」的配搭傾向溫柔氣質風格，店舖主理人的IG更受到不少女生的追捧，擁有超過18萬的追蹤者。而她身上的衣服全部均於其網店出售，女生們若是欣賞她的穿搭，可以直接全套包下。

粉色系穿搭打造溫柔感

2020將延續上年流行的牛油果綠熱潮，粉色系穿搭有效打造溫柔感（IG＠fromgirls55）

如果說黑色象徵冬日，那粉色便是代表春夏的色調。來到初春，女生們紛紛換上清新粉嫩的衣飾。不過，未必每但女生也適會粉紅色的穿搭，若認為粉紅色太甜美的話，不妨嘗試粉藍色、鵝黃色、紫色，或是近期大熱的開心果綠色，這類型的色調同樣可營造出粉紅色帶來的溫柔效果，同時增添幾分優雅知性的感覺。春天天氣仍乍暖還寒，輕薄的針織上衣仍是大勢單品。韓國女生大多喜愛以貼身的針織上衣凸顯身材，打造豐滿胸部的效果。

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娃娃領恤衫營造可愛感

娃娃領恤衫有助營造可愛感（IG＠fromgirls55）

恤衫是每個女生衣櫃中的常見單品，然而，經典的白恤衫容易予人老土感覺。要把恤衫穿出時尚感，可仿效韓國女生以Oversized穿搭打造個人特色。「From Girls」主理人也喜歡以恤衫作為穿搭重點，韓式恤衫著重細節，帶花邊的娃娃領配上蓬鬆的袖子，搭配迷你裙減齡可愛；大方領恤衫配襯鉛筆裙則優雅時尚。而且恤衫更是懶女生必備的單品，只要配上一條牛仔褲，便已經充滿青春氣息。

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碎花穿搭更顯青春氣息

相比淺色系碎花，深色的碎花裙更容易駕馭。（IG＠fromgirls55）

一到春天，街上的女生們都會不約而同要穿上碎花裙。不過，穿起碎花裙到底像少女還是大媽，往往只是一線之差。相比淺色系碎花，深色的碎花裙更容易駕馭。不想穿上碎花後給人裝年輕的感覺，可以挑選以黑色作底色的碎花單品，有助緩和碎花予人活潑青春的感覺。另外，碎花的大小亦是影響造型感的關鍵，大型花卉圖案更具氣場與時尚感；小碎花則清新減齡，容易配搭。建議小個子女生避免選擇大花圖案的單品，減少因難以駕馭而產生出一種被花吃掉的錯覺。