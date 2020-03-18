72歲汪阿姐穿搭不輸時裝騷model 「阿婆髮夾」造型潮過Black Pink

72歲的汪明荃（Liza姐）一向在演藝圈受人敬重，連一向火爆、與Liza姐立場南轅北轍的杜汶澤都曾經公開表示尊敬汪阿姐。雖然是老前輩，但Liza姐仍然追得上潮流，除了在去年開設Instagram賬戶，密密出post與粉絲互動，更自製潮爆Tag人方法成為一時熱話。

最近Liza姐主持新一輯的《娛樂大家》即將播出，其實每次錄影Liza姐都會在Instagram上傳「OOTD」（Outfit of The Day），穿搭造型引起網民討論，有人盛讚她衣服「着得好睇過model」。當然此評價見仁見智，但Liza姐身材外貌確實保養得宜，衣着品味不輸一眾小花，除了愛牌Gucci，也不時穿上新晉品牌和潮牌，配飾也不乏潮流元素。以下的Liza姐穿搭，都廣獲好評:

72歲汪明荃依然很潮。（IG@wang_liza）

白色西裝配一字夾

汪明荃在其中一集的《娛樂大家》中穿上意大利品牌Sara Battaglia的流蘇西裝，氣勢不輸模特兒。而她的髮型更精心設計過，除了配上優雅的珍珠頭箍，還有大熱的Bobby Pins（一字夾）。近年，「阿婆髮夾」被端上潮流大桌，不少KOL、韓星、香港的小花都紛紛別上髮夾。然而，大多女星只是單邊夾髮夾，Liza姐卻在頭髮兩邊對稱夾上兩個一字夾，這種對稱夾法比芸芸女星多了一份個性。而日本模特兒水原希子與韓國偶像組合Black Pink成員Jennie也曾經有相似的對稱髮夾造型，看來Liza姐的品味和年輕女星也有幾分相似。

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Taylor Swift同款裙子

閃粉加上彩虹色這般大膽的配搭，放在Liza姐身上也毫無違和感，彩虹色Ruffle邊洋裝來自新晉品牌Germainer。大部份對這個品牌都不太熟悉，其實這是由瑞士設計師Kevin Germanier在2017年以25歲之齡創立的品牌，年紀輕輕履歷卻不簡單，曾在LV擔任初級設計師，畢業於名校倫敦中央聖馬丁藝術學院，個人系列甫一推出便受到Lady Gaga及不少韓國女團青睞。而Liza姐身上的洋裝，小天后Taylor Swift也曾經穿過，兩人年紀相差超過40年，穿上同一件衣服也能帶出截然不同的風格。

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