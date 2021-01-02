減齡穿搭｜色彩專家教4種顏色顯好氣息　炭灰黑襯CHANEL袋必備？

新年之際，又是一個良好的藉口給自己購買新服裝了！不過，如想要達到減齡效果，則建議跟隨色彩專家Kate Smith的意見，Kate Smith從事顏色研究、設計工作，並為品牌提供顏色預測等。從以下的服裝顏色入手，瞬間年輕5歲不是夢？

【減齡穿搭｜顯好氣息顏色】1／炭灰黑

若你是黑色控，可以學張曦雯以淺一度的炭灰黑作代替。(kelllycheung@Instagram)

總有種女生是黑色控，不過對於打造減齡效果，黑色並不是好選擇。Kate Smith指出黑色會令臉上的皺紋和黑眼圈變得更明顯，建議愛穿着黑色服裝的你，可以淺一度的炭灰黑作代替，更明亮的顏色就越能展現好氣息，同時比起沉實的黑色更為好看。

▼▼▼按圖看炭灰黑配襯方法，襯傳統黑色CHANEL手袋更顯層次?▼▼▼

【減齡穿搭｜顯好氣息顏色】2／綠松色

陳敏之穿上綠松色套裝。(sharonchanmanchi@Instagram)

綠松色曾被Pantone形容為能代表水、天的治癒選色，亦象徵了真相和希望，適合代表逃離每日的煩惱。

綠松色不但帶來療癒效果，Kate Smith更指出那是一個能煥發皮膚光彩的色調，適合不同膚色的女生。擁有小麥肌的女生，則任何一種綠松色調，也會帶來顯白、散發光芒的效果。

▼▼▼按圖看綠松色如何配襯，令皮膚更有光彩？▼▼▼

【減齡穿搭｜顯好氣息顏色】3／紫紅色

吳若希穿上紫紅色連身裙，減齡之餘亦見女人味。(jinnyng@Instagram)

許多女生都認為柔和色調能夠帶來減齡之效，尤其是有少女象徵之粉紅色，不過Kate Smith則指出並不適合白皙膚色的女生，容易產生氣息不好、沒精神的錯覺，因此比起粉紅色，更建議可選擇紫紅色。明麗的紫紅色不但可豐富造型上的色調，亦能輕易顯出好氣息、更有活力的感覺。

▼▼▼按圖看紫紅色如何突顯女性魅力？▼▼▼

【減齡穿搭｜顯好氣息顏色】4／長春花色

長春花色服裝適合不同膚色的女生。(heidibibe@Instagram)

如果想要一些較特別的顏色，那就可以選擇Kate Smith的另一個提議：長春花色。長春花色介乎於藍色和紫色之間，無論膚色較白皙還是健康小麥膚色的女生，只要穿上長春花色都會顯得更為年輕，可以搭配出不同造型。

▼▼▼按圖看長春花色如何迎合不同風格女生？▼▼▼

（資料來源：Who What Wear）