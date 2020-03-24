Dior、Padra入門價手袋出齊奶油色系　刺繡帆布精緻手工絕對超班

正式踏入春夏季，充滿活力、陽光感，各大品牌的全新手袋系列設計也彌漫春夏感，無論是配色還是，2020春夏手袋又會有哪些流行元素是必備的呢？

Dior 新出的刺繡帆布Lady Dior 迷倒不少少女。 （jenniemouselife@instagram）

刺繡帆布

提到刺繡帆布，便會想起Dior標誌性的刺繡帆布工藝，她活用於近年多個人氣手袋中，如Saddle bag、Book tote和30 Montaigne bag等，成為每個時尚達人必備的手袋款式。今季Dior更把刺繡帆布放到經典手袋系列Lady Dior中，揉合經典和流行元素，休閒又不失優雅，配色方面更充滿春夏感，有粉紅色、米色、灰色，帶領今季潮流。

除了Dior，不同品牌如Celine、Tod’s、Saint Laurent等都加入了皮革併接帆布的手袋款式，雖然它不是全皮，但併帆布手袋會更輕便，而且耐磨，非常適合休閒風的女生，而且啡色皮革配米色帆布，任何穿搭風格都可輕鬆駕馭，是百搭又入門的選擇。

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+ 7 + 6 + 5

Prada的尼龍（Nylon）設計是最為經典。（consciencecoupable@instagram）

尼龍

早兩年的春夏，Celine的「背心PVC膠袋」令PVC手袋再一次火紅起來，而且夏天正值雨季，PVC更可以防水又時尚，而PVC熱潮過去，隨之而來便同樣是防水、防汙的尼龍，尼龍質地輕盈，而且耐用，配搭上來也不難，最常見是街頭打扮。

自去年年尾，整個Instagram已經被Prada的尼龍（Nylon）設計手袋洗版，如Kylie Jenner、Bella Hadid、少女時代成員允兒等都揹Prada Nylon系列，當中Hobo bag是最受歡迎的，品牌更因而就着她們著名的尼龍設計，創造了「Re-edition」系列，「Re-edition 2000」和「Re-edition 2005」更是多用途、百搭之選；而且最近推出了更多配色，如粉紅色、粉藍色，甚至奶茶色，配上一條小洋裝，也非常適合。

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+ 3 + 2

Celine 今季也推出草織／藤織的「Raffia」系列。（popdot@instagram）

草織／藤織

春夏時份，女生常去野餐、海灘，如果要配合穿搭，草織／藤織手袋或時尚單品都是最適合不過，加上近年不同一線品牌，如Chanel、Loewe都曾推出藤織盒袋或手袋，成為時尚之選。一些時尚達人更會在秋冬揹這手袋，一點也不突兀，令熱潮持續。

2020年春夏季，草織／藤織採質的流行仍然盛行，Celine更加入戰團，推出全新系列「Raffia」，大藤袋設計，配上皮革版「孖C」（Blazon Chaine）Logo和不同印花，Hedi Slimane更加入摩洛哥的設計風格，與法式情懷脗合；Loewe、Kate Spade則把編織手藝加入手袋之中，令皮革手袋更多元化。

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