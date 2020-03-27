Victoria's Secret再受打擊　美加全線休業　新廣告洗底挽救形象

【新冠肺炎】新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情肆虐，不少品牌也受牽連，內衣巨頭Victoria's Secret也不例外，宣布美加全線門市休業。曾受大部份女生追捧，對於時裝與模特兒界來說，能夠成為維密天使更是一種身份地位的肯定；不過隨時代和審美價值觀變遷，Victoria’s Secret的模式與經營手法備受質疑，品牌形象及銷售量也大不如前。 近日，Victoria’s Secret則發佈了最新春季系列廣告，改為採用不同種族、年齡、身材的模特兒，未知是否希望藉此重塑品牌的聲勢？

Victoria’s Secret則發佈了最新春季系列廣告，改為採用不同種族、年齡、身材的模特兒。(realbarbarapalvin@Instagram)

Victoria's Secret向來以「性感、完美」為品牌風格定位，不過近年來犯上不少錯誤，如單一審美觀、前首席營銷官Edward Razek的歧視言論，以及對員工及模特兒進行性騷擾的性醜聞，都讓品牌變得不再撼動人心，銷售額持續下降，不但關閉了美國53間分店，更於去年首度將被視為年度盛事的內衣時裝騷取消。在生意與品牌形象急跌的情況下，Victoria's Secret母公司L Brands於2月份以5.25億美元賣出品牌的55%股權予私募股權公司Sycamore Partners，實行將控制權易手。

Victoria's Secret新廣告以「Body by Victoria」為題，猶如重新出發。(valentts@Instagram)

新廣告展現多元化美

除了品牌內部狀況有變，近日釋出的春季全新系列廣告亦如過往有所不同。新廣告以「Body by Victoria」為題，不論是所推出的新產品款式還是拍攝的陣容都讓人認為Victoria's Secret正準備重新出發，猶如把過往鼓吹性感、瘦削身形的意識一一抺去。

先是在模特兒方面，不再單一採用「天使身形」的模特兒，反而邀請了一班不同種族、膚色，甚至身形大為不同的模特兒，包括品牌首位徵用的巴西跨性別模特兒Valentina Sampaio與大碼模特兒Candice Huffine、Solange van Doorn，展現多元化的女性美態。

美麗不再單一化

新一輯廣告亦由51歲、曾擔任過Victoria's Secret模特兒的Helena Christensen執鏡，與前維秘天使Daniela Pestova以女性視角共同拍攝。廣告的風格亦沒有如過往一樣夢幻華麗，反倒是簡約的環境下配合柔和燈光呈現，同時配合反撲歸真的產品款式，仿似訴說美不應只有一種，亦不該再由男性主導的概念。Victoria's Secret春季的產品款式並沒太多Push Up、喱士，甚或是性感的透視款式，設計傾向平實、大地色系的單色為主，猶如品牌成立初期的設計氛圍。

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新廣告的改變是真心還是公關技倆，有待觀察

Victoria's Secret的新廣告似乎帶來了創新的改變，不過縱然品牌不再沉迷於「34-24-34」的女性「完美」身形，但仍未知品牌所做的一切是真心改變，希望透過自身改變從而影響社會的審美價值觀，還是只是為了群眾壓力而維穩，因生意額下滑而製造大眾希望看到的假象，透過公關技倆為品牌洗底。

Victoria's Secret於去年3月首次選用模特兒Barbara Palvin，但外界指Barbara Palvin只是微胖身形。(realbarbarapalvin@Instagram)

從廣告被抨擊到因疫情休業 問題接踵而來

不過，未知此等行為能否讓人們對Victoria's Secret多年來建立物化女性的形象有所改觀，就如去年3月首次選用模特兒Barbara Palvin時，對外指自己用上大碼模特兒，卻引來陣陣的抨擊，外界指Barbara Palvin只是微胖身形，未能如大碼劃上等號。外界除了不接受Victoria's Secret的改變，亦似是認為品牌對女性的體態仍存在進步空間，歧視問題依舊。

加上，新冠肺炎在全球肆虐的情況下，L Brands宣告Victoria's Secret於3月17日開始會關閉美國和加拿大所有門市至3月29日，網店亦會同步停業。在未知新廣告能否挽回品牌形象、增加生意額的同時，恰巧要面對新冠疫情的挑戰，相信是Victoria's Secret創立以來的一個重大關口？

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（資料來源：每日郵報, Business Insider, CNBC, Harper's Bazaar uk）