新型冠狀病毒肺炎COVID-19於全球持續蔓延，各地減少社交活動，紛紛轉用各種線上軟件進行會議。 日前，英國威廉王子（Prince William）與劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）首次透過視訊的方式，慰問英國一間小學的教職員與小朋友。然而，其焦點再次落於凱特的造型上？

英國威廉王子（Prince William）與劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）透過視訊向英國一間小學的教職員與小朋友表達感謝與支持。（theroyalfamily@Instagram@截圖）

新冠肺炎於英國疫情嚴峻，不少校園已關閉，不過位於伯恩利（Burnley）的Casterton Primary Academy就持續開放，為一些仍要工作的前線醫護人員、超市員工、快遞人員等提供託管小朋友的服務；有見及此，威廉王子與凱特為表慰問，與小學的教職員與小朋友展開視訊對話。

穿搭經精密計算 自我介紹露相處端倪？首先，凱特身穿的橙色泡泡袖毛衣出自於大眾品牌Zara，而根據外國媒體Who What Wear的報導，該件毛衣售USD37（約HK$287）現已在官方網站售罄並下架。王室成員穿搭大多經精密計算，這次視訊會議也不例外，選鮮色上衣是想以「多巴胺穿搭術」營造愉快氣氛。與此同時，經時尚搜尋引擎Lyst的數據顯示，疫情爆發以來大耳環的搜尋度大幅上升，凱特戴上Catherine Zoraida耳環，價位千餘港元的英國品牌，慰問順道迎合潮流推介本土品牌，更顯凱特穿搭心思。



除穿價格貼地的上衣，影片的對話也貫徹展現親民一面。



威廉王子與凱特首先面帶笑容以一句「Hello guys」打招呼，隨後凱特更主動問及小朋友的名字，然後親切地自我介紹：「我是Catherine，而我旁邊的是 William」，而非由威廉王子介紹太太的身份，難免令人想到二人平日相處，打造平起平坐之感。視訊目的是向教職員表示了解他們的艱辛、表達謝意，也慰問小朋友，英國網民似乎大為受落，幾乎一面倒指為未來國王與王后的舉動而驕傲。

其實，凱特向來都喜歡穿着Zara的服裝，更能穿出親民的皇室風範，按圖看她一直以來的穿搭示範：

凱特亦喜歡穿着不同的小資品牌，以簡約款式襯出高級感；英國本土品牌以外，亦似乎對西班牙品牌情有獨鍾。同樣希望以平價打造出時尚氣息的女生，或許可參考一下。

Massimo Dutti

去年5月參觀RHS皇家園藝學會的自然花園，凱特亦穿上Massimo Dutti闊褲。（Getty Images）

Zara以外，凱特亦愛它的姊妹品牌：Massimo Dutti，不時都會於出席活動時，以Massimo Dutti搭配其他大眾品牌，就如去年5月參觀RHS皇家園藝學會的自然花園時，除了穿上意大利品牌Superga小白鞋成為話題外，卡其色的Massimo Dutti闊褲亦曾於當時掀起搶購熱潮。另外，亦試過於今年1月1月探訪威爾士一間兒童中心時，以卡其色的Massimo Dutti大衣搭配黑色樽領上衣與Zara豹紋半身裙。

凱特以卡其色的Massimo Dutti大衣搭配黑色樽領上衣與Zara豹紋半身裙。 (kensingtonroyal@Instagram)

與Zara不同的是，Massimo Dutti出品的款式不太會跟隨當季的潮流趨勢，反而是以長青度取勝。其風格亦以簡約、成熟為主，著重剪裁輪廓；同時於顏色方面，多為白色、卡其色、米色等百搭易襯的顏色，並不會看到鮮艷色彩的設計。服裝以外，亦設有首飾、手袋與鞋履，價格約HK$270至HK$4,990；鍾情於簡約俐落、素色款式的女生，不妨到香港門市看看。

瀕死英牌一洗頹氣！凱特$2xxx馬莎西裝現身 低調簡約成下個Zara

梅根舊衣重穿卻被指臃腫 西班牙王后愛穿Zara 成凱特最新勁敵？

Castañer

凱特多次選擇了西班牙品牌Castañer的草織船跟鞋款。(GettyImages)

眾所周知，凱特極度鍾情於英國品牌LK Bennett的祼色高跟鞋，不過凱特於夏季時亦穿上草織船跟鞋，曾多次選擇了西班牙品牌Castañer的草織船跟鞋款。

Castañer創辦於1776年，重襯手工與其細節設計，所有鞋款均會在西班牙生產，品牌亦會於每個季度，為鞋款注入新元素，例如是透過材質、色彩為既有設計帶來新意，價格為€85至€265（約HK$711至HK$2,217）。穿上綁帶的款式時，將綁帶纏繞至小腿位置，也能營造出小性感與修飾腿部線條，如凱特一樣配襯印花連身裙，將會感覺更夏日，以及增添一份優雅，價格如此親民，或許你也可於接下來的夏天入手一對？

（資料來源：Who What Wear）