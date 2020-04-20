碎花是每年春夏潮流必備的單品款式，看似無害，卻暗藏危機，稍微配搭不慎，都會變成大媽的模樣，但韓星IU、Jessica、昆凌就能穿出少女感，到底碎花應如何搭配？

正值換季的時份，倘若你仍在煩惱應否挑戰碎花穿搭，那就要先從女星們的碎花造型尋覓靈感，當你學會搭配法，則會發現碎花會是個萬年不敗的款式，甚至帶出減齡效果，跟所認知的大媽形象說再見！

連身裙 x 不同鞋款

昆凌以靴子搭配碎花連身裙，更添型格感。(hannah_quinlivan@Instagram)

避開地雷：小心淺色系、大圖案

最百搭的當然是碎花連身裙，不過也別以為一定穩陣，只要選擇錯了「碎花」一樣能讓你發生慘不忍到的狀況。建議初次嘗試碎花單品的女生，可選擇以深色系作底色的款式，亦避免選大圖案，比起淺色系更能增添時尚感，亦不會帶有過份扮年輕的感覺。

碎花連身裙多為薄紗、雪紡等輕薄材質，在近來天氣忽冷忽熱的日子，亦可在外套上一件素色衛衣或Oversized針織外套，保暖之餘更能增加層次與造型感，按照當天場合或希望塑造的風格而選擇鞋款，配襯一對高跟鞋增加Girly感、小白鞋營造親和女友感；然而，如果你走開型格路線，則能搭配靴子，如軍靴就是其中一個選擇，故此碎花連身裙絕對是一樣非常百搭，而且適合碎花新手的單品。

+ 6 + 5 + 4

Jessica示範：碎花恤衫 x Slim Cut長褲

鄭秀妍（Jessica）以碎花恤衫配襯Slim Cut長褲。(jessica.syj.j@Instagram)

如果想營造多變造型，碎花恤衫亦是另一個好選擇。需要穿上Smart Casual上班的OL，建議可像韓國女星Jessica一樣，以碎花恤衫配襯Slim Cut長褲，搭配高跟鞋營造幹練與輕熟感；或是選擇以特別剪裁設計的半身裙款，輕鬆地增加造型感。

挑選恤衫款式時，也需留意衣袖設計，小碎花的確可打造清新減齡之效，但密集圖案如配上泡泡袖、公主袖，都會容易營造膨脹、顯胖的視覺效果，豐滿女生特別要注意。

對比色上衣外套 x 碎花裙

蔡穎恩（Evelyn）選擇碎花半身長裙。(evelynchoii@Instagram)

碎花裙已經能帶來造型感，故需避免以碎花襯碎花的方式配襯，建議搭配素色上衣、外套，一來免花上加花，而選對比色更能突出圖案。

除了連身裙，今年更流行碎花長裙，可選擇薄紗材質款式營造飄逸效果，不規則剪裁的半身長裙款亦能賦予一份時尚氣息。顏色方面，則建議選擇淺色系，透過顏色與材質，配合整體穿搭營造出輕盈感。