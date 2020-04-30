踏入換季季節，除了將厚重的冬日衣物收起、置入新裝，也絕對需要一個充滿夏日感的手袋作配襯。然而，多個外國網購平台近日都正在進行減價促銷，又怎能不藉機購入？ 以下元素的手袋款式，或更能突顯夏日的清爽感，同時為造型增添更多色彩。

PVC透明手袋

簡潔的外形，配合PVC材質的輕盈感，並不輕易過時。(farfetch.com)

在過去的2018與2019年兩年期間，無論是奢侈品牌或小資品牌於春夏均推出了PVC透明手袋款式，火熱程度席捲整個時尚界，成為必備的It Bags之一。然而，簡潔的外形，配合PVC材質的輕盈感，並不輕易過時，故此亦絕對可於今個夏天購入，以點綴造型；同時，如果你喜愛色彩鮮豔的服裝造型，於夏季配上一個透明手袋絕對能帶來清新感，洋溢繽紛的夏日氛圍。

PVC透明手袋的唯一缺點就是能看透內裡的物件，建議重視個人私隱的女生可選擇含有內袋的款式，或額外添置一個小袋放於袋中，以增加私隱度，避免偷竊之餘，亦可透過自行配襯內袋詮釋個人風格。

【精選減價款式】

+ 3 + 2

Tote Bag

大部份的Tote Bag款式均走簡約風格，更為百搭。(farfetch.com)

2020年春夏，Chanel、Dior等品牌均推出Tote Bag款式，如果PVC透明手袋未必是首選的女生，或可考慮一下Tote Bag？大部份的Tote Bag款式均走簡約風格，更為百搭，能夠應用於不同風格的衣着，即使是需要穿上Smart Casual的OL，亦十分適合。同時，勝在容量大，實用程度高，卻不會產生笨重的感覺，配合不同款式的印花、編織壓紋，低調而不失優雅。

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+ 3 + 2

糖果色系

要是你不愛大紅、大紫此類型的鮮豔顏色，今季流行的糖果色系Pastel顏色或更適合你。(24s.com)

夏季當然要捨棄沉色系衣物，包括手袋亦要換上亮色調！要是你不愛大紅、大紫此類型的鮮豔顏色，今季流行的糖果色系Pastel顏色或更適合你。Chanel、Louis Vuitton、Dior、Celine等品牌同樣於今個春夏推出糖果色系手袋，柔和的色調能夠帶來一份溫柔感，帶來少女氣息。基於顏色百搭耐看，無論是優雅還是甜美造型亦能搭配得宜，即使穿搭造型較強悍，亦能中和，輕易塑造出更為減齡以及女性化的形象。

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