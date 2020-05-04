Dior的ABCDior訂制服務能夠於袋身繡上指定的字母和標誌，營造更個性化的一面，一向受不少女生追捧。 惟服務只在全球指定專門店提供，品牌為照顧不同顧客的喜好，於2/5在官方微博宣布ABCDior全新中文訂製服務正式打入中國市場，更找來品牌大使Angelababy（楊穎）等女星作示範，不過評價卻好壞參半。

Angelababy手執Dior最新Rosa Mutabilis刺繡Book Tote，更繡上了「楊穎」兩字的簡體中文。（DIOR迪奥@微博）

ABCDior訂製服務推中文版

Dior於2018年推出ABCDior訂製服務，讓顧客都能擁有獨一無二的款式，而較多人會選擇於Book Tote款式上繡上自己的英文名字，品牌決定推出全新的中文訂製服務，顧客可以選擇在Book Tote、Diorcamp款式加上中文字樣，增加其專屬感。

為宣傳此項服務，Dior率先邀請到品牌大使Angelababy（楊穎）與張雪迎、景甜以及女演員吳謹言以Book Tote款式作出示範，袋身中央的Christian Dior均改成她們的中文名字，並以簡體字以及黑色粗體呈現。

Dior找來不同女星率先體驗ABCDior全新中文訂製服務＝＝＞

網民意見呈兩極化：換個字體不好嗎？

Dior Book Tote於2018春夏推出，刺繡細膩造工袋款曾一度出現缺貨情況，亦得到Jennifer Lawrence、Rihanna等女星追捧。Angelababy手執的款式為例，她所選的是品牌最新Rosa Mutabilis刺繡Book Tote，更以簡體中文繡上了「楊穎」兩字。

本身中文訂製服務只會作期間限定，於5月1日至31日登陸中國各大Dior專門店，起用中文字刺繡本身體現品牌包容不同文化的前瞻性，不過，一班中港兩地網民似乎對中文訂製服務的意見頗為兩極化，反應並不如理想。有人指其中文字型較醜，甚至留下「換個字體不好嗎」、「把自己名字印在包上挺傻的，也不好看」、「這個字體我醜哭」的言論；不過亦有部份網民表示喜歡這樣的服務，希望能擁有一個，並大讚各示範的女星樣貌與手袋款式均十分美麗而且匹配。

你又喜歡英文還是中文版本？

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品牌自訂服務易出事？

喜歡過往極具爭議性的手袋，還有品牌Hermès這五星旗天價手袋。這款Birkin Bag選用鱷魚皮（Shiny porosus crocodile），當時訂製售價高達84萬人民幣（折合港幣價約HK$979,555），去年8月被網民發現在紐約網購平台Moda Operandi經已售罄。

紐約網購平台Moda Operandi出現一個中國五星國旗設計的Hermès Birkin 32。（modaoperandi.com）

上海前首富周正毅妻子毛玉萍，早於2012年於微博上宣稱Hermès全球藝術總監Pascale Mussard為她定製這款手袋作聖誕禮物，當時更大讚手袋設計「很有中國特色，五星紅旗在我心裡飄揚」，手袋因此在兩岸引起廣泛討論。

時尚品牌是否愛國，或者只屬其次，有些人則強調是美觀問題，甚或對近年流行的「Ugly fashion」更是大惑不解，以下單品設計極具爭議性而聞名，你又是否認同？

【點圖即看】近年極具爭議時尚單品，你又擁有過嗎？＝＝＞