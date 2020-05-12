【宋慧喬｜2020年潮流造型｜髮型｜】宋慧喬今年38歲，美貌美腿身形凍齡，還沒有劇集回歸幕前，宋慧喬便用Instagram分享她的最新動態，除了髮型，腳上的涼鞋也成為熱話，又會掀起「涼鞋潮」。

宋慧喬打扮復古，留一把烏黑長直髮。（kyo1122@instagram）

宋慧喬潮着魔術貼涼鞋帶領新潮流

宋慧喬早前發了一組涼鞋穿搭照片，相中「喬妹」一改造型，留了一頭長直黑髮，穿上黑色吊帶上衣，配上一條長牛仔裙，而她腳上竟穿上粉紅色魔術貼涼鞋，除了散發出陣陣少女味，魔術貼涼鞋也充滿復古感。

宋慧喬代言的是韓國鞋履品牌Suecomma Bonnie，這款涼鞋外表像ugly shoes，一不小心便會感覺老套，但只要選色上留意，便輕鬆穿出像宋慧喬的休閒少女感，如全黑或全白的設計是最容易配，宋慧喬則單穿一條白色連身短裙配白色的涼鞋，充滿夏日陽光感，又不失女生的斯文，而且厚底設計逛一整天街也不覺累；「醜涼鞋」除了造型復古，也是近年大熱，最佳的例子便是行山品牌Keen Uneek涼鞋，不論男女的潮人都擁有一對；而喬妹穿的雙帶魔術貼涼鞋款式，相信將會成為2020年涼鞋的指標。

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Chanel 多年前已經推出魔術貼涼鞋。（ninasuess@instagram）

Chanel早在2016年推出魔術貼涼鞋 如何駕馭穿魔術貼涼鞋？

除了韓國流行魔術貼涼鞋，Chanel Velcro Sandals在時裝周的曝光率也是數一數二。Velcro Sandals同樣是厚底雙帶魔術貼設計，是Karl Lagarfeld年代的產物，在Chanel Spring/Summer 2016首次亮相，起初的設計是Tweed配上淺淺的Chanel logo，後期款式愈來愈多變化，有印花、菱格車線、皮革等，定價都接近萬元。

來到2020年，雖然在官網上還沒有出現魔術貼涼鞋，但Chanel依舊有新款涼鞋，把皮革換上軟膠，而且除了黑色、卡其色，還有充滿夏日感的糖果色，如粉色、紫色、湖水綠等，而且定價只是$5,500，是小資女入門價之選；最近時尚達人Chiara Ferragni也穿上了一對紫色，配上花花上衣，粉紅色長褲，充滿活力時尚。

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