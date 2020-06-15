春夏配搭｜雨天也可以穿搭清爽！3招簡單公式助你從容跨過梅雨季

面對連日的大雨，連出門都像是一場硬仗，下午的暴雨常常讓人措手不及全身濕透，這時衣服就變得像是戰袍一樣，該怎麼保持乾爽不被梅雨擊敗，就讓 Dappei 帶你善用衣櫃原有的衣物來應戰！

腳部公式：鞋面材質 X 短襪

雨天最擾人的事絕對非鞋子濕掉莫屬！走在路上的每一步都要格外注意水坑，就算很小心翼翼了也有可能會被旁人踩出的水花濺到而弄濕了鞋子，這時鞋面防水能力就顯得很重要，帆布鞋、網布慢跑鞋請先收進鞋櫃裡！不想特別買雨鞋的話，改穿上有防水面料的運動鞋、皮鞋吧！甚至是一般的塑料皮革都勝過帆布鞋。

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下半身公式：短褲（裙） X 拖（涼）鞋

「居然檔不住豪雨，不如就直接讓他濕」比起穿貼身的長褲或是過長的裙裝，短褲和短裙絕對是你的好夥伴，從室外進到室內只要用衛生紙簡單擦乾，外面的風雨彷彿也跟你無關了，雖然穿拖鞋很舒服但還是要注意場合，若是要開會、運動、約會等，還是帶雙鞋子替換比較好。

涼鞋本身就是夏季的重點，悶熱的天氣就選擇涼鞋來提升舒適度，可正式亦可休閒，女孩不管是配褲裝或是裙裝搭配都很耐看，不知道穿什麼的時候，套上涼鞋出門就對了！

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上半身公式：任意上著＋帽子

不知道搭黨們有沒有一出門瀏海就塌掉的經驗呢？在濕度高的台灣，維持髮型已經很困難了更何況還會被雨水淋到，對於不愛帶雨傘的人，搭編推薦入手一頂防水的漁夫帽，即使沒有防水漁夫帽，用一般的帽子也可以將亂掉的頭髮藏匿起來，非常方便。

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Dappei 結語： 連續好幾天的驟雨，讓人心情也蒙上一層灰，不妨透過穿搭替這樣的天氣增加一些色彩，雖然下雨天但還是要精心打扮一番！避開長褲（裙）、不防水的白鞋、長襪等等地雷，不用再為雨天所苦！

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原文：連續下雨天讓人心煩！這 3 招簡單公式教你穿出一身乾爽，從容應對討厭的天氣！

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