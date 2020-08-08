與超緊身和Boyfriend Jeans說再見！3款必備復古牛仔褲顯瘦又顯高

每論哪個年代的街頭時尚潮流，都總會看到牛仔褲的蹤影，近年因為復古風及法式時尚的回歸，市面上更出現各式各樣的「親友款」牛仔褲，Mom jeans、Grandpa Jeans、Boyfriend Jeans 等充滿復古風細節的牛仔褲。雖然牛仔褲版型看似相近，但當中細節則大有不同，Boyfriend jeans 更已經不再流行，一起來看看今年哪三款復古風牛仔褲才是你的衣櫥必備款。

Boyfriend Jeans 是什麼？

Boyfriend jeans 是寬鬆版型的牛仔褲，來源更據說是由型男 Tom Cruise 的前妻 Katie Holmes 所「創造」出來的，當年他們兩小口子愛得濃烈，也經常成為傳媒的目標人物，而 Katie Holmes 曾被狗仔隊拍攝到她穿著 Tom Cruise 的牛仔褲外出購物，所以就有了「Boyfriend jeans」的說法，後來也真正成為了牛仔褲的版型一款。

Boyfriend jeans 有幾個剪裁及設計特點，因為男朋友的尺寸普遍比女生大，因此牛仔褲穿在女朋友身上就會顯得特別寬鬆、不合身，亦因為褲子尺寸的不合，boyfriend jeans 大多數會是低腰，臀部位置也顯得垂垮。另外，為了突顯男朋友的「麻甩」，boyfriend jeans 總是有點髒舊的洗舊感，更有些 boyfriend jeans 會做出後袋錢包痕跡或破線等細節。

因為近年的牛仔下裝潮流，細節都集中於高腰、闊腳等，Boyfriend jeans 的男性隨性感似乎不適合知性優雅的女裝潮流。以下三款復古風牛仔褲，則十分值得各位留意及入手。

1. 直腳老爹褲 Dad Jeans

大家都知道，以往的超緊身牛仔褲已經慢慢退流行，老爸愛穿的直腳牛仔褲就是你不能不入手的牛仔褲之一。Dad Jeans 的特點除了直腳之外，還有舒適又突顯腰線的中腰設計，和及腳踝的九分長度，這些都是使 dad jeans 在法式時尚中永恆不敗的原因。

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2. 喇叭褲 Flare Jeans

說到復古風牛仔褲，怎能不提萬年流行的喇叭褲 Flare Jeans。高腰的喇叭褲當然夠顯瘦又顯腿長，另外喇叭褲最棒之處就是它的彈性及舒適度，即使整天走來走去、又站又坐的，也不會感到不舒服。而今年流行的 Flare Jeans，除了經典牛仔洗水色，還有較淺的色系，給人清新具活力的感覺。

3. 寬鬆型 Wide Leg Jeans

無論歐美還是亞洲，由去年開始都在流行超寬鬆褲腳的 Wide Leg Jeans，韓國小天后泫雅更是帶起風潮的時尚教主之一，牛仔褲的褲腳女生們越寬越喜歡，尤其是微胖型女生都喜歡以寬鬆牛仔褲來遮掩肉肉的雙腿。Wide Leg Jeans 來說，除了褲腳要夠寬，褲長也要夠長，加上高腰剪裁，配上靴子或高跟鞋，就可以令腿型看起來更修長。

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以上推薦的牛仔褲都是有顯瘦顯高的身型修飾效果，而且夠百搭實用，十分值得購入，大家選定要入手的牛仔褲了嗎？

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】